Doliu în lumea fotbalului. A murit un mare antrenor de la Newcastle United. "Odihnește-te în pace, Glenn"

Glenn Roeder a decedat la vârsta 65 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Informația a fost oferită de League Managers Association (LMA). Un mesaj emoționant a transmis și clubul de Premier League, Newcastle United, care deplânge dispariția lui Glenn Roeder.

"Suntem profund întristați să aflăm despre trecerea fostului nostru jucător și manager, Glenn Roeder, la vârsta de 65 de ani. Gândurile tuturor celor de la #NUFC sunt împreună cu familia și prietenii săi.Odihnește-te în pace, Glenn.", au scris reprezentanții clubului pe Twitter.

Roeder a avut o carieră lungă de fotbalist, din 1973 în 1993, adunând în acest interval mai mult de 500 de meciuri la echipele britanice Leyton Orient, Queens Park Rangers, Notts County, Newcastle United, Watford și Gillingham. Din 1993, englezul și-a început cariera de antrenor, pregătind până în 2018 echipele Watford, West Ham United, Newcastle United, Norwich City și Stevenage, scrie realitatea.net.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former player and manager, Glenn Roeder at the age of 65.



The thoughts of everybody at #NUFC are with his family and friends.



Rest in peace, Glenn. ???????? pic.twitter.com/Oo8JWIOhao