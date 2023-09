Doi români vor participa la Country 2 Country 4 Cancer Ride. Bristol Myers Squibb își extinde angajamentul pentru cercetarea cancerului

Compania biofarmaceutică globală Bristol Myers Squibb (BMS), prezentă și în România, dă startul cursei Country 2 Country 4 Cancer (C2C4C), un eveniment de ciclism pe durata a 18 zile care va avea loc în Europa, în sprijinul cercetării cancerului.

”În 2023, BMS marchează un deceniu de C2C4C și de sprijin al pacienților prin cursa de ciclism, precum și un deceniu de angajament continuu al companiei de a face mai mult pentru cei care suferă de cancer în întreaga lume.

Pentru cei peste 90 de angajați, care pedalează în acest an în Europa, motivația este una personală – de a participa și de a contribui la avansarea în cercetarea cancerului. Unii pedalează în amintirea celor care și-au pierdut viața din cauza cancerului sau care se luptă în prezent cu boala. Alții au trăit ei înșiși un diagnostic de cancer.

„Sunt foarte mândru să sărbătoresc împreună cu echipa mea un deceniu de C2C4C și, mai ales, sunt foarte mândru că pentru prima dată avem 2 colegi curajoși și pasionați din România care pornesc în această cursă extraordinară. Încurajez pe toată lumea să îi susțină pe ei și să sprijine bolnavii de cancer printr-o donație”, a declarat Cătălin Radu, Director General Bristol Myers Squibb România.

În perioada 1-18 septembrie, angajații Bristol Myers Squibb vor pedala de la München, Germania, la Uxbridge, Regatul Unit, în total aproape 2.200 de kilometri. Scopul lor este de a strânge fonduri pentru organizațiile europene de cancer, care sunt membre ale Uniunii pentru Controlul Internațional al Cancerului (Union for International Cancer Control - UICC).

Bristol Myers Squibb va dona până la 200.000 USD către UICC pentru a sprijini eforturile de strângere de fonduri. Din 2016, peste 2,6 milioane USD au fost donate organizațiilor caritabile din Europa prin cursa Country 2 Country 4 Cancer.

”Ediția din acest an a cursei Country 2 Country 4 Cancer este o ocazie de a sărbători 10 ani în această aventură de strângere de fonduri”, a declarat Dr. Cary Adams, CEO al Uniunii pentru Controlul Internațional al Cancerului (Union for International Cancer Control - UICC).

”UICC a fost alături de Bristol Myers Squibb pentru cea mai mare parte a acestei călătorii incredibile și suntem foarte recunoscători în numele membrilor noștri pentru generozitatea companiei de a sprijini cercetarea cancerului și persoanele care trăiesc cu cancer. Așteptăm cu nerăbdare cursa din acest an.”

În Europa, cursa de ciclism va fi una mai diversă și mai inclusivă ca oricând, cu angajați din 18 țări participante: Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite. Angajații din România, Republica Cehă și Polonia vor participa pentru prima dată la cursă. Împreună, kilometrii adunați de ei vor crea mai multe amintiri pentru pacienții cu cancer și pentru cei dragi.

Pentru a sprijini cicliștii, ce strâng fonduri pentru organizațiile de la nivel local ce luptă împotriva cancerului în Europa, vă rugăm să accesați www.uicc.org/c2c4ceu sau să urmăriți cursa pe LinkedIn, Twitter, Facebook și Instagram folosind #C2C4C23”, se arată într-un comunicat al Bristol Myers Squibb.

Despre C2C4C

Timp de 10 ediții, forța angajaților Bristol Myers Squibb de la nivel global s-a reunit pentru a-și demonstra angajamentul de lungă durată pentru cercetarea cancerului prin intermediul curselor de ciclism Country 2 Country 4 Cancer (Europa), Coast 2 Coast 4 Cancer (Statele Unite) și Continent 2 Continent 4 Cancer (Japonia și America Latină) – cunoscute ca C2C4C.

Tradiția a început în 2014, când un grup de angajați ai departamentului oncologie din Statele Unite (SUA) au vrut să facă mai mult pentru cei afectați de cancer. Aceste eforturi s-au extins în Europa în 2016, în Japonia în 2021 și în America Latină în 2022. În SUA, în toată Europa, în Japonia și în America Latină, cursa include sute de angajați reprezentând peste 30 de națiuni, care își oferă voluntar timpul pentru a se antrena, strânge fonduri și participă la aceste curse de ciclism în care kilometrii lor fac mai multe amintiri pentru bolnavii de cancer și pentru cei dragi. De la începuturile sale, peste 14 milioane USD au fost donați pentru a sprijini cercetarea cancerului la nivel mondial.

Despre Briston Myers Squibb

Bristol Myers Squibb este o companie biofarmaceutică globală a cărei misiune este să descopere, să dezvolte și să livreze medicamente inovatoare care ajută pacienții să lupte cu boli grave. Pentru mai multe informații despre Bristol Myers Squibb, vizitați pagina BMS.com sau conturile de LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook și Instagram.

Despre Uniunea pentru Controlul Internațional al Cancerului (Union for International Cancer Control - UICC)

Uniunea pentru Controlul Internațional al Cancerului (Union for International Cancer Control - UICC) este cea mai mare și mai veche organizație din lume care luptă pentru reducerea poverii cancerului.

Fondată la Geneva în 1933, UICC are peste 1.200 de organizații membre în 172 de țări. Se bucură de statut consultativ la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC) și are relații oficiale cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului (IARC), Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și ONU, Oficiul Națiunilor pentru Droguri și Crimă (UNODC). UICC are peste 60 de parteneri, inclusiv asociații, companii și fundații al căror angajament este să reducă povara cancerului. UICC este membru fondator al Alianței NCD, Centrului McCabe pentru Drept și Cancer și al Parteneriatului Internațional pentru Controlul Cancerului (ICCP) și a înființat Fundația City Cancer Challenge în ianuarie 2019.

Misiunea UICC este să unească și să sprijine comunitatea cancerului în eforturile sale de a reduce povara globală a cancerului, de a promova o mai mare echitate și de a se asigura că rămâne o prioritate pe agenda globală de sănătate și dezvoltare. UICC urmărește aceste obiective prin aducerea împreună a liderilor globali prin evenimente și inițiative inovatoare și de anvergură de control ale cancerului, construind capacități pentru a răspunde nevoilor regionale și derulând campanii de conștientizare.

