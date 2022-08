Doi italieni visau la o vacanță în Cracovia, Polonia, dar au ajuns în... Craiova. ”Am avut un șoc”

Eroarea s-ar fi produs din cauza agenției de turism de unde cei doi și-au cumpărat biletele de avion. Operatorul a confundat Cracovia cu orașul din România, scrie presa italiană, așa că Paola și Massimo au coborât în Craiova, nu în Cracovia, așa cum se așteptau și ei, dar și prietenii lor. O mică eroare de 1.000 de kilometri a făcut operatorul. Și prietenii celor doi italieni, care-i așteptau în Cracovia, au fost uimiți să vadă că cei doi nu au mai venit.

”Partenerul meu a mers la o agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde ne așteptau niște prieteni. În schimb, am plecat de pe aeroportul din Bologna și am ajuns la Craiova (România). La început ne-am amuzat de ceea ce ni s-a întâmplat, dar apoi ne-a deranjat situația”, a povestit Paola, citează ziare.com.

”Am fost naivi, am crezut că ”Craiova” este numele orașului Cracovia scris în poloneză. Am avut încredere și ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât din avion la aeroport și am realizat că suntem în România am avut un șoc!” a mai spus ea.

Vor descoperi Craiova

Cei doi au luat legătura cu agenția de turism de unde au cumpărat biletele și concluzia a fost una singură și anume că vor descoperi Craiova: ”Ne-am cazat la un hotel în acest oraș, iar apoi vom încerca să ne organizăm pentru tot restul săptămânii”.

”Am trimis un mesaj agenției ieri după-amiază când am ajuns aici și ne-au spus că vor încerca să găsească o modalitate de a ne trimite la Cracovia. Dar ne-am interesat și este imposibil. Ar fi prea scump și am irosi pe drumuri prea mult timp pentru doar o săptămână de vacanță. Când ne vom întoarce în Italia vom clarifica totul cu cei de la agenția de turism” au concluzionat cei doi italieni.

Se pot plimba în English Park

”Dacă e weekend, e despre relaxare Craiovenii au un nou parc refăcut unde să se răcorească, un nou parc unicat, care sperăm să rămână așa. Pentru că parcul de la Mitropolie, cu felinarele în copaci, pe care l-am pregătit pentru Paște și apoi am fost rugați de mulți craioveni să îl lăsăm așa, că e prea frumos să ne întoarcem doar la natură sau scuarul cu pietricele colorate, de pe Calea București, au fost deja copiate de alte orașe mari din România și, culmea, s-au și lăudat cu ideile "lor" pe la televiziunile naționale. Azi vă arăt câteva fotografii din English Park, pentru a vă convinge că merită să îl vizitați. Am făcut o butaforie cu doi stâlpi îndrăgostiți așezați pe o bancă și am schimbat pavajul gri autoblocant vechi, care nu se mai preta cu zona centrală a unui oraș special, cum e Craiova, cu unul care vă va încânta, cu siguranță. Trotuarele sunt o combinație de alb cu negru, iar aleile parcului sunt albe cu mobilier urban turcoaz. Nu am finalizat partea de butaforie și vă mai rezervăm câteva surprize în perioada următoare, dar netul este deja plin de fotografii cu stâlpii, așa că vă prezint și eu câteva, asta ca să vă și convingeți că nu am "stricat" părculețul, așa cum vă avertizau cârcotașii săptămânile trecute!” a scris Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, pe Facebook, chiar în ziua în care italienii au călcat pe pământ românesc.

