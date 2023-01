Doar 28% dintre britanici mai consideră că Brexitul a fost o idee bună. Dintre cele peste 600 de circumscripții ale Marii Britanii, doar 3 ar mai vota majoritar pentru ieșirea din Uniunea Europeană

Un sondaj realizat de Unherd și Focaldata a întrebat alegătorii din Anglia, Scoția și Țara Galilor dacă „Marea Britanie a greșit să părăsească UE”.

În toate cele din 632 de circumscripții ale Marii Britanii, un rezultat pro-Brexit s-ar mai realiza doar în 3. Cele trei circumscripții electorale care nu ar mai fi de acord cu Brexitul sunt toate în Lincolnshire.

