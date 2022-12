”Doamna OMV” din conducerea CE Oltenia, demisie. Afacerea în care austriecii investesc 15% și primesc 50%, plus terenurile CEO, pusă sub semnul întrebării

Potrivit Oanei Zamfir, austriecii vin cu 15% din valoarea investiției, dar primesc 50% curentul electric obținut, pe lângă sute de hectare de teren, care trec din proprietatea CE Oltenia în cea a OMV. Ministerul Energiei a numit-o pe Lăcrămioara Diaconu-Pințea, un fost angajat OMV, în directoratul CE Oltenia, înainte de parafarea acestei înțelegeri. După ce afacerea a fost devoalată la Antena 3 CNN, Diaconu-Pințea și-a dat demisia din funcția deținută la CEO.

"Cum aţi întins mâna în piaţă şi aţi zis "eu, cu 410 milioane de euro în buzunar şi cu 680 de hectare, nu pot face afacerea asta singur. Și nu am nevoie de nicio companie a statului român pentru asta! Vreau să fac fix cu OMV, care să vină cu 76 de milioane de euro şi să primească jumătate din orice, din pământuri, din energia pe 25 de ani de acum înainte?", l-a întrebat jurnalista Oana Zamfir pe Daniel Burlan, președinte al directoratului CE Oltenia, în emisiunea Exces de Putere de la Antena 3.

"Vă voi spune adevărul clar şi pe etape. CEO, în 2019, era într-o situaţie de dificultate, era în pericol de a intra în faliment ca urmare a lipsei de cash pentru achiziţia certificatelor Co2. Am fost nevoiţi să luăm un ajutor de salvare, la vremea respectivă, de 254 de milioane. Condiţia pentru a se transforma în ajutor de restructurare şi condiţie ca să nu rambursăm acei bani era ca statul roman să notifice Comisia Europeană cu un plan de restructurare astfel încât acel ajutor de salvare să se transforme într-un ajutor de stat printr-un program de restructurare.

Acest proces de selecţie a unei firme care să vină alături de noi pentru a susţine această investiție din luna august 2021 a fost un proces transparent. La momentul în care s-a declanşat acest proces de selecţie al firmelor care să vină în asociere cu noi, am avut interes de la 30 de firme. În final, au rămas 13 firme care au cumpărat caietul de sarcini pentru a participa la procedura de selecţie. Oferte au fost doar de la OMV şi Tinmar. OMV a ofertat pentru patru parcuri fotovoltaice, Tinmar pentru alte patru. A fost un proces transparent care a început în luna august. Nu s-a atribuit drect OMV-ului", a explicat Burlan.

"Unde aţi mai pomenit o afacere unde unul vine cu vreo 10-15% şi se alege cu 50% din energia produsă pe 25 de ani şi din pământuri, din 680 de hectare devine proprietar pe jumătate?", a spus Oana Zamfir.

Iar discuția a continuat, ulterior, atingând un punct fierbinte.

Din OMV, direct la CE Oltenia. Acum, și-a dat demisia

Oana Zamfir: Prezența doamnei Lăcrămioara Diaconu Pințea, adusă direct din boardul OMV-ului în cel al Complexului Energetic Oltenia, ce fel de ajutor a fost pentru această "afacere"?

Daniel Burlan: Nu discutăm de persoane, discutăm despre...

Oana Zamfir: Cum să nu discutăm, domnule Burlan? Ministerul Energiei, care vă conduce, vă numeşte în directoratul CEO pe doamna de la OMV. O ia de acolo, o pune la dumneavoastră. Se face afacerea asta şi să nu discutăm? Păi, vreau să discutăm.

Mai este doamna Pințea? Înțeleg că și-a dat demisia? Scrie presa din Gorj că, zilele acestea, că s-a gândit să plece.

Daniel Burlan: Da, şi-a dat demisia. Începând cu data de 31 decembrie, doamna Diaconu nu mai face parte din directoratul CEO. Fiecare are un motiv personal sau nu ştiu. Nu a explicat motivul. Este solicitarea doamnei Pințea către CT, nu către directorat, că nu directoratul este cel care aprobă demisii sau numește membri în directorat.

Sindicatele acuză dublu conflict de interese: ”Și soțul doamnei Pintea e în board-ul OMV”

"Membră a directoratului CE Oltenia din mai 2020, Lăcrămioara Diaconu-Pințea își încheie colaborarea cu compania la sfârșitul acestui an pentru a coordona noi proiecte în sectorul energetic, un domeniu în care activează de aproape 25 de ani. În cei aproape trei ani petrecuți la CE Oltenia, Lăcrămioara Diaconu-Pințea a făcut parte din echipă care a condus proiectarea, aprobarea și implementarea unui program masiv de transformare, care cuprinde un Plan de Restructurare pentru activitatea existentă, dar și un plan de decarbonare cu investiții în noi proiecte de energie solară și gaze. Programul de transformare în valoare de aproape 4 miliarde de euro este susținut de un ajutor de stat de cca 2,7 miliarde de euro și are în vedere diversificarea mixului energetic și tranziția la surse de energie mai puțin poluante, pentru că CE Oltenia să redevină o companie viabilă, fiind o parte esențială a Sistemului Energetic Național”, se arată în comunicatul emis de CEO, prin care este anunțată retragerea Lăcrămioarei Diaconu Pințea.

Imediat după blocarea României de a intra în Schengen, prin votul Austriei, Alin Munteanu, liderul filialei Cartel Alfa Gorj, a cerut demisia Lăcrămioarei Diaconu-Pințea din Directoratul CEO, după cum scria gorjeanul.ro la momentul respectiv.

"M-am documentat și am văzut că, din 1998 a fost în Directoratul OMV-ului și, mai mult, soțul dumneaei este în board-ul OMV. Se poate verifica în declarația de avere. Este un conflict de interese, eu am spus acest lucru chiar de la venirea acesteia în CEO. Și Lăcrămioara Pințea și OMV Petrom să-și facă bagajele și să plece. Să vină în Gorj cu viză Schengen! Noi am cerut de fiecare dată ca CEO să facă investiiția în fotovoltaice, dar s-a spus, la acel moment, că societatea este pe pierdere și nu poate primi bani din PNRR".

