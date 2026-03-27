Directorul FBI, victima hackerilor iranieni: E-mailuri și imagini personale ale lui Kash Patel au fost publicate online / foto în articol
Data actualizării: 22:49 27 Mar 2026 | Data publicării: 22:40 27 Mar 2026

Directorul FBI, victima hackerilor iranieni: E-mailuri și imagini personale ale lui Kash Patel au fost publicate online / foto în articol
Autor: Elena Aurel

fbi-director-kash-patel_16786000 FOTO: Agerpres / Directorul FBI, Kash Patel

Departamentul de Justiție al SUA confirmă că datele lui Kash Patel au fost compromise, după ce fotografii și e-mailuri personale au fost distribuite online.

Hackerii, care au legături cu Iranul, au spart contul personal de e-mail al lui Kash Patel, directorul FBI, și au publicat fotografii și mesaje. FBI a confirmat vineri că e-mailurile lui Patel au fost vizate, dar a susținut că atacul nu a expus informații sensibile, potrivit The Telegraph

Un purtător de cuvânt a declarat: „Am luat toate măsurile necesare pentru a atenua riscurile potențiale asociate cu această activitate”, adăugând că informațiile implicate sunt „de natură istorică și nu implică informații guvernamentale”.

Grupul Handala Hack Team a scris pe site-ul său că șeful FBI „își va găsi acum numele pe lista victimelor atacurilor cibernetice care au avut succes”.

Handala, care se descrie ca un grup de hackeri pro-palestinieni, este considerat o fațadă pentru unitățile de informații cibernetice ale guvernului iranian.

VEZI ȘI: Informații despre UE și NATO, vizate într-o operațiune de spionaj chineză

Informațiile obținute sunt detalii din viața personală a lui Kash Patel

Pe lângă fotografiile intime ale lui Kash Patel, hackerii au publicat peste 300 de e-mailuri, care par să includă un amestec de corespondență personală și de serviciu din perioada 2010-2019.

Deși grupul prezintă atacul ca fiind un atac cibernetic asupra sistemului de înaltă securitate al FBI-ului, informațiile obținute par să includă detalii precum căutarea de către Kash Patel a unui nou apartament și colecții de fotografii de familie.

„Aceasta nu este o compromitere a FBI - este sertarul cu lucruri personale al cuiva”, a declarat pentru CNN Ron Fabela, cercetător în securitate cibernetică.

În 2024, cu doar câteva săptămâni înainte de a fi numit noul șef al FBI, serviciile de informații l-au informat pe Kash Patel că acesta fusese vizat de un atac cibernetic iranian și că unele dintre informațiile sale personale fuseseră accesate.

