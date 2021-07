Dinu Todoran recunoaşte că Gigi Becali face schimbările la FCSB. Becali, replică: Ce, eu sunt antrenor?

"Da, e un semieșec, dar am dominat jocul, n-am fost lucizi la finalizare, dar ușor-ușor o să reglăm și lucrul ăsta. Am dominat jocul, dar la finalizare am suferit. Pe viitor, vom fi mai atenți. (n.r - despre penalty-ul ratat de Florin Tănase) E fotbal, a ratat și Mbappe, e normal. Tase e un jucător valoros, sperăm ca data viitoare să înscrie.

(n.r - referitor la schimbările făcute la pauză) Știți foarte bine cum se procedează la noi, n-are rost să ne mai întrebați de fiecare dată această întrebare", a declarat Dinu Todoran.

Gigi Becali, reacţie tare: Ce, eu sunt antrenor?

Gigi Becali susţine că, de fapt, Dinu Todoran se ocupă de acest aspect, dar anunţă că înainte de următorul meci va discuta cu antrenorul pentru a stabili cine joacă titular.

"Am avut ocazii, bară, am ratat 11 metri, îmi pare rău că n-am câștigat, pentru că Botoșaniul nu-l mai găsești ca în seara asta niciodată. Nu am niciun interes ca să vorbesc și după meci, și la interviuri, că altcineva nu vorbește dintre patroni. Eu vorbesc, m-ați sunat, v-am răspuns. Vreți să vorbim de meci sau de antrenor și de ce a spus Todoran?

Întrebați-l pe antrenor, de ce mă întrebați pe mine asta? Ce, eu sunt antrenor? Întrebați-l pe el. Voi nu vreți să vă vorbească omul, voi vreți senzații și n-am chef. Probabil s-au schimbat fundașii centrali pentru a vedea antrenorul cu ce pereche de fundași centrali să joace.

El așa convenise de la început. Eu am vorbit cu o zi-două înainte, a zis că va începe cu o pereche de fundași și apoi va decide cu cine joacă. La antrenamente nu se vede bine. O să stabilim împreună, înainte de următorul meci, cu ce cuplu de fundași va juca omul. ", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

La pauza meciului FC Botoșani - FCSB, Stipe Vucur, Denis Haruț și Răzvan Oaidă au fost înlocuiți cu Iulian Cristea, Ovidiu Popescu, respectiv Zdenek Ondrasek.

Pentru FCSB urmează meciul cu Shahtior Karagandy, în preliminariile Conference League.