Dinu Todoran, antrenorul FCSB. privit cu neîncredere în fotbalul românesc. "FCSB va lua titlul doar dacă îl pierd celelalte"

Narcis Răducan l-a comparat pe Dinu Todoran cu alt fost antrenor de la FCSB care nu a rezistat prea mult și care nu poseda mare experiență atunci.

”Dinu este de profilul lui Bogdan Andone, este un băiat citit, autodidact. Nu știu ce speranțe are, acum mai are o zi de vacanță, de mâine...scapă cine poate! Dar știm de ce a semnat cu FCSB. El vine din Liga a 3-a, iar acum va avea parte de supermediatizare!

Va face rezultate până la un punct, problemele apar în primăvară, acolo cad testul mulți antrenori. Eu cred că lui Dinu îi va fi foarte greu să gestioneze situația. FCSB va câstiga titlul doar dacă îl vor pierde celelalte!

Titlul se câștigă la nivel de detalii, din păcate acolo lipsește detaliul cel mai important și știți la ce mă refer.

Antrenorul, dacă nu are mână liberă, echipa are clar un dezavantaj. Păcat, cred că FCSB are poate cel mai bun lot, joacă frumos”, a precizat Narcis Răducan la emisiunea Liga Digisport.

Valeriu Răchită, sceptic

”Mai bine că n-a fost prezentat la palat, că nu vorbea nici cât a vorbit acum, era acolo războinicul luminii și n-avea loc. Mă așteptam să accepte, pentru antrenorii tineri e normal să accepte și lucruri de genul ăsta. Eu nu mai vreau să antrenez de trei ani, să-mi bat joc de licența Pro pe care am obținut-o.

Nu vreau să ajung să-mi spună vreun personaj să bag pe nu știu cine. Dinu Todoran nu s-a confruntat cu problemele de acolo încă pentru că n-au fost meciuri, la amicale nu se bagă Gigi Becali.

Următoarea prezentare de antrenor la FCSB va fi probabil la biserică. Dacă ăsta e criteriul după care se aleg antrenorii de la FCSB... E degradarea fotbalului.

Todoran va rezista la FCSB cât va asculta și va avea rezultate. Dacă nu va avea un puseu de personalitate, să ceară să facă vreo schimbare, va rezista”, a declarat Valeriu Răchită, la emisiunea Liga Digisport.