Dimineața cuvintelor, festivalul de literatură pentru copii. Petre Crăciun: „Este al tuturor copiilor care vorbesc limba română!” / VIDEO

„Este un festival în premieră. Festivalul și revista constituie împreună un proiect care a fost asumat la ultimul Consiliu al Uniunii Scriitorilor, în calitate de proiect oficial pe anul 2024. Este un proiect mare, ambițios, se numește „Dimineața cuvintelor” pentru că este un brand pe care l-am înregistrat la OSIM. Este numele festivalului, dar mai ales numele revistei pe care o lansăm cu ocazia festivalului. L-am declarat ca fiind un festival al copiilor români de pretutindeni. Nu ne adresăm numai copiilor din România, pentru că noi avem foarte mulți copii care sunt în diaspora și în comunități, ci pentru toți copiii care vorbesc limba română și pe care ne dorim să o vorbească și mai bine, dacă stăm să ne gândim.” a subliniat președintele filialei de resort din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

2 aprilie este Ziua Internațională a Cărți pentru Copii

„Este un festival pe care l-am organizat acum pentru că pe 2 aprilie este Ziua Internațională a Cărți pentru Copii și e ziua în care s-a născut Hans Christian Andersen, ocazie cu care Organizația Mondială a Cărții pentru Copii (The International Board on Books for Young People - IBBY) organizează în toată lumea manifestări dedicate cărților pentru copii. Practic, ne așezăm pe aceeași lungime de undă cu întreaga lume, filialele de literatură pentru copii și pentru două zile, în premieră în România, niciodată nu s-a mai întâmplat lucrul acesta, aducem foarte mulți scriitori de marcă, scriitori de mare valoare, din literatura pentru copii, dar și directori de reviste pentru copii, la București.” a mai povestit Petre Crăciun, la De Ce Citim.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News