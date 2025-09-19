Digitalizarea sistemului de sănătate devine realitate. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății a vorbit despre digitalizarea sistemului sanitar prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) și a subliniat importanța modernizării echipamentelor vechi și depășite, utilizate zilnic de milioane de cetățeni și mii de furnizori de servicii medicale, pentru a economisi timp și a crește eficiența serviciilor medicale.

„Digitalizarea sănătății – promisiunea pe care o transformăm în realitate

Sănătatea oamenilor nu mai poate fi lăsată prizonieră birocrației și sistemelor vechi. Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) este cel mai important proiect de digitalizare din istoria sistemului sanitar românesc și are o valoare de 100 de milioane de euro, finanțare prin PNRR. Este un angajament pe care ni l-am asumat ca echipă și pe care îl ducem la bun sfârșit.

Astăzi, peste 16 milioane de cetățeni depind de PIAS. Mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic, iar sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale. Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii și pacienții să piardă timp prețios în fața unor servere blocate", a transmis ministrul Sănătății.

Ce aduce noua platformă

Potrivit ministrului, noua platformă digitală a sănătății va elimina hârtia și formularele tipizate și va transforma biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile în documente digitale disponibile instant. Dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică vor deveni funcționale, iar istoricul medical va putea fi accesat oricând și de pe orice dispozitiv.

„Ce aduce noua platformă:

dispar tipizatele și hârtiile rătăcite;

biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile devin documente digitale, disponibile instant;

dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin realități funcționale;

istoricul medical va putea fi accesat oricând și oriunde – de pe web sau telefon.

Primele module vor fi disponobile la finalul acestui an. Până în august anul viitor, întregul sistem va fi operațional. Nu sunt doar promisiuni. Sunt pași concreți, vizibili", a transmis Alexandru Rogobete.

„ Ritmul este accelerat. Rezultatele apar"

Ministrul Sănătății a transmis că digitalizarea sistemului medical avansează rapid și că rezultatele vor fi vizibile pentru pacienți și medici.

„Știu, oamenii și-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Și se vor vedea direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic.

Vreau să fiu sincer: nu suntem perfecți. Uneori greșim. Și știm că sistemul de sănătate are încă multe probleme. Dar tocmai de aceea muncim zi de zi, ascultăm semnalele venite de la oamenii din sistem, de la colegi și de la pacienți și încercăm să facem cât mai bine și cât mai mult pentru oameni.

Aceasta este forța noastră: o echipă unită, care știe că reforma se face prin fapte, nu prin vorbe.

Pacienții din România au dreptul la un sistem medical corect, sigur și modern. Și îl vor avea.

Mulțumesc echipei mele din Ministerul Sănătății și colegilor de la CNAS pentru toată munca din această perioadă. Doar împreună putem reuși!", a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.