Dieta Regelui Charles. Ce mănâncă pentru a rămâne sănătos la vârsta de 74 de ani

Când Charles al III-lea a urcat pe tron ​​în septembrie 2022, a fost cea mai în vârstă persoană care a devenit rege din istoria Marii Britanii, scrie Insider.



Nu a venit ca o surpriză; la urma urmei, familia regală are o istorie în a trăi o viață lungă. Regina Elisabeta a II-a a trăit până la 96 de ani, Prințul Philip a murit la 99 de ani, iar Regina Mamă avea 101 ani.



Și la fel ca și regretata sa mamă – care a urmat o dietă echilibrată și o rutină de "exerciții raționale" – se spune că și Charles are grijă de sănătatea lui. Se pare că regele se ține de o alimentație bazată pe plante și de o rutină simplă de exerciții pentru a rămâne sănătos.

Se spune că plantele joacă un rol important în dieta Regelui Charles



Familia regală a aruncat o privire asupra obiceiurilor alimentare ale lui Charles la cea de-a 70-a aniversare, deoarece a lansat o listă cu 70 de fapte amuzante despre el.

Lista din 2018 nu mai este disponibilă pe site-ul familiei regale, dar, potrivit The Independent, se spunea că Charles sare peste o masă zilnic.

"Prințul nu mănâncă prânzul", potrivit The Independent.



Gordon Rayner, un fost corespondent regal, a raportat pentru The Telegraph în 2018 că Charles consideră prânzul ca pe un "lux care îi împiedică munca" și mănâncă în schimb un "mic dejun târziu".

Pentru micul dejun târziu, regelui îi plac ouăle cu brânză. Lista publicată de ziua lui Charles mai spunea că regele preferă ceaiul Darjeeling cu lapte și miere. Și în 2021, regele a spus că ține o dietă bazată pe plante, ca parte a eforturilor sale de a combate schimbările climatice.

"Nu am mâncat carne și pește două zile pe săptămână și nu mănânc produse lactate o zi pe săptămână", a declarat el unui post de radio BBC în octombrie 2021, potrivit Associated Press. "Dacă mai mulți ar face asta, ai reduce mult presiunea:, a mai spus el.

Regele Charles este pasionat de produsele ecologice

Câteva luni mai târziu, în martie 2023, Palatul Buckingham a postat o listă pentru un bucătar vegan care să pregătească mese pentru monarh, după cum au raportat The New York Post și The Mirror.



Regele este, de asemenea, pasionat de produsele ecologice, potrivit bucătarilor regali Darren McGrady și Carolyn Robb. McGrady a spus că Charles s-a concentrat pe produsele ecologice "înainte de a fi chiar inventate", Robb reiterând că ferma monarhului a fost una dintre primele certificate ecologic din toată Marea Britanie.

McGrady a spus că regelui îi plăcea să mănânce o varietate de feluri de mâncare diferite pe parcursul săptămânii. Cu toate acestea, el a spus că regele mănâncă adesea fructe la micul dejun, iar Robb a spus că regele preferă mai degrabă alimentele sărate decât dulciurile.

