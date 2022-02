Dieta minune a Anamariei Prodan, pe care doar marii sportivi o ţin. A slăbit 12 kilograme rapid

Anamaria Prodan este o femeie frumoasă și foarte atentă la imaginea ei. Sexy impresara a reușit să slăbească 12 kilograme într-un timp scurt și a dezvăluit care este dieta minune pentru un corp de invidiat, relatează spynews.

Sexy impresara a făcut sacrificii pentru a arăta exact cum și-ar dori orice femeie. Anamaria Prodan a reușit să aibă un corp de invidiat datorită ambiției de care dă dovadă. Frumoasa blondină luptă de fiecare dată când vrea ceva cu adevărat, iar rezultatele sunt evidente.

Cum a reușit sexy impresara să slăbească 12 kilograme

Anamaria Prodan a mărturisit că a reușit să slăbească 12 kilograme pentru că a mers la sală, este foarte atentă la alimentație, dar totodată apelează și la tratamente și proceduri corporale.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a povestit sexy impresara pentru Click.ro

Sexy impresara a respectat cu strictețe un stil de viață sănătos, iar acum se bucură de un trup de invidiat. Anamaria Prodan și-a dorit foarte mult să slăbească și a reușit datorită sportului și alimentației.

VEZI ȘI: Anamaria Prodan a RUPT tăcerea despre relația cu Dan Alexa: Îl IUBESC! Voi știți cum a apărut nebunia asta? Am milioane de fețe

Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri despre divorțul de Laurențiu Reghecampf și a spus dacă a avut sau nu o aventură cu Dan Alexa.

Primul podcast al lui Codin Maticiuc cu Anamaria Prodan a fost un real succes, motiv pentru care acesta a invitat-o pe impresară și la al doilea podcast, în care a fost provocată să răspundă mesajelor primite de la urmăritori, după declarațiile și dezvăluirile făcute inițial.

Deși părea că nu mai are nimic de spus, Anamaria Prodan a oferit și mai multe detalii despre viața ei personală și despre subiectul momentului: divorțul de Laurențiu Reghecampf.

Printre altele, Anamaria Prodan a dezvăluit și că înainte să "fugă" cu amanta, Laurențiu Reghecampf i-a cerut să se împace. Mai mult, ea a dat de înțeles că a mai trecut peste infidelitățile soțului ei de-a lungul timpului, pentru că "până la urmă, cu toții greșim". Ea a mai spus că l-a crezut pe Reghe până în ultimul moment că a terminat orice relație cu amanta, mai ales că, spune ea, acesta i-a cerut împăcarea. Totuși, după ce au aniversat nunta de cristal în vara anului 2021, antrenorul a plecat de tot de acasă, pentru a fi cu noua lui iubită.

"Eu l-am crezut pe Reghe cum probabil și Caciuc l-a crezut. Eu l-am crezut atunci că nu mai avea nicio treabă cu amanta. El îi spunea acum la fel și ei că divorțează de mine, că nu ne înțelegem. I-a spus că ne-am dus în America să divorțăm. Am fost și eu păcălită, logic.

Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă (nunta de cristal n.r), pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu Caciuc, că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar... Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste", a declarat Anamaria Prodan, în podcast.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News