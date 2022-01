Anamaria Prodan a RUPT tăcerea despre relația cu Dan Alexa: Îl IUBESC! Voi știți cum a apărut nebunia asta? Am milioane de fețe

Primul podcast al lui Codin Maticiuc cu Anamaria Prodan a fost un real succes, motiv pentru care acesta a invitat-o pe impresară și la al doilea podcast, în care a fost provocată să răspundă mesajelor primite de la urmăritori, după declarațiile și dezvăluirile făcute inițial.

Deși părea că nu mai are nimic de spus, Anamaria Prodan a oferit și mai multe detalii despre viața ei personală și despre subiectul momentului: divorțul de Laurențiu Reghecampf.

Printre altele, Anamaria Prodan a dezvăluit și că înainte să "fugă" cu amanta, Laurențiu Reghecampf i-a cerut să se împace. Mai mult, ea a dat de înțeles că a mai trecut peste infidelitățile soțului ei de-a lungul timpului, pentru că "până la urmă, cu toții greșim". Ea a mai spus că l-a crezut pe Reghe până în ultimul moment că a terminat orice relație cu amanta, mai ales că, spune ea, acesta i-a cerut împăcarea. Totuși, după ce au aniversat nunta de cristal în vara anului 2021, antrenorul a plecat de tot de acasă, pentru a fi cu noua lui iubită.

"Eu l-am crezut pe Reghe cum probabil și Caciuc l-a crezut. Eu l-am crezut atunci că nu mai avea nicio treabă cu amanta. El îi spunea acum la fel și ei că divorțează de mine, că nu ne înțelegem. I-a spus că ne-am dus în America să divorțăm. Am fost și eu păcălită, logic.

Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă (nunta de cristal n.r), pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu Caciuc, că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar... Gata, hai să fim fericiți. Hai să trecem peste", a declarat Anamaria Prodan, în podcast.

"Reghe ne-a strâns pe toți la piept. Și după două zile a plecat... cu două ceasuri, cele mai valoroase"

Impresara a vorbit și despre momentul în care și-a anunțat copiii de despărțire.

"Eu am chemat copiii și am stat toți într-o cameră și le-am zis: din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături. Am închis ușa asta de nenorociri și din acest moment dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există "Caciuc” e belea mare cu mine!

Copiii au zis "da", ne-am luat toți în brațe, Reghe ne-a strâns pe toți la piept. Și după două zile a plecat... cu două ceasuri, cele mai valoroase, și le-a vândut", a mai dezvăluit Anamaria Prodan, supărată că bunurile respective ar fi trebuit să le rămână copiilor.

"Toată viața am să-l iubesc"

"Greșeala mea a fost că l-am iubit prea mult și că l-am ridicat prea mult. Toată viața am să-l iubesc. Toată inima mea este așa și 90% va rămâne Laurențiu Reghecampf. Este firesc! (...)

Pentru mine, familia este cel mai important lucru de pe pământ. Familia e Dumnezeu. Cum era să-i zic eu lui Reghecampf când s-a întâmplat prima dată să plece că nu mai am nevoie de el. L-am luat și i-am explicat pas cu pas. Și dacă era câștigătoare de Oscar, eu nu eram de acord să mă deranjeze una și să-mi șantajeze bărbatul dacă nu-i dă acte de divorț…", a mai spus ea.

Anamaria Prodan, despre aventura cu Dan Alexa

În anul 2019, Anamaria Prodan a fost surprinsă în timp ce-i dădea un pumn antrenorului Dan Alexa, iar de la acest gest s-a iscat o întreagă controversă, mulți spunând că acest lucru s-a întâmplat din cauza geloziei și că cei doi ar fi avut o relație de dragoste.

În podcastul lui Codin Maticiuc, s-a redeschis subiectul, iar Anamaria a fost din nou întrebată dacă are legătură cu divorțul de Laurențiu Reghecampf, după ce mulți au acuzat-o că și ea l-ar fi înșelat pe Reghe cu Alexa.

"Dacă-mi zici de Dan Alexa mă dau cu capul de masă", a spus Anamaria Prodan, atunci când a auzit pentru prima oară întrebarea.

"Îl iubesc pe Dan Alexa cum te iubesc și pe tine și pe Natanticu. Măi, voi știți cum a apărut nebunia asta? Anamaria Prodan lucrează de când se știe numai cu bărbați. Și atunci acest gen de oameni zic că sunt c***ă. Eu sunt o fire vulcanică. Dacă ceva nu îmi convine eu în secunda doi sar la bătaie. Așa am fost dintotdeauna. Și în cercul de prieteni. În viața mea am lovit multă lume. Singurul pe care nu l-am lovit a fost soțul meu", a continuat ea.

"Și astăzi vorbesc cu Alexa, mi-am cerut scuze. Nu bat fete, bat doar bărbați!"

Anamaria Prodan a negat încă o dată acuzațiile și susține că ulterior și soțul ei a profitat de zvonurile care s-au creat în jurul unei posibile relații dintre ea și Dan Alexa, ca să ascundă propria infidelitate: "A profitat de asta ca să-și ascundă propria mizerie", a spus Anamaria Prodan.

"Familia e singurul meu punct sensibil. Și atunci Reghe zicea că uite ce zice lumea... Eu m-am distrat atunci că nu a fost nici primul nici ultimul despre care s-a zis asta.. Majoritatea mi-au făcut avansuri că sunt frumoasă. Și ce, eu mă luam cu așa-zisul meu iubit la bătaie în fața jucătorilor, în fața președinților?! Paparazzi erau mereu pe urmele mele să prindă ceva. N-a fost nimic! Și astăzi vorbesc cu Alexa, mi-am cerut scuze. Nu bat fete, bat doar bărbați!", a mai spus impresara.

Câte fețe are Anamaria Prodan

Cosmin Natanticu a întrebat-o pe Anamaria Prodan câte fețe are, de fapt, iar răspunsul ei a fost surprinzător: "Milioane, sunt cameleonică. Sunt cel mai periculos om de pe acest pământ".

