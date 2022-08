Dică, sceptic după victoria din Conference League: Nu am obţinut nimic, şansele sunt egale

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri seara, la finalul partidei cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, scor 1-0, din prima manşă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, că echipa sa nu a realizat nimic prin această victorie şi că şansele de calificare au rămas în continuare egale.



"În retur ne aşteaptă o partidă poate mai grea decât în această seară, pentru că întâlnim o echipă bună. Trebuie să rămânem concentraţi 100% pe retur pentru că nu am obţinut absolut nimic cu victoria din această seară. Trebuie să rămânem concentraţi pe meciul retur 100% să îl câştigăm. Trebuie să fim pregătiţi pentru că întâlnim o echipă puternică, s-a văzut în această seară, şansele de calificare sunt egale în continuare", a spus Dică la conferinţa de presă de după meci, conform Agerpres.

Nemulţumit de propria echipă





El s-a arătat nemulţumit de evoluţia echipei sale după ce adversarii au rămas în 10 jucători, când trebuia să pună mai multă presiune pentru a înscrie şi un al doilea gol.



"Ştiam că ne aşteaptă o partidă foarte dificilă, chiar aşa a fost. Ştiam că întâlnim o echipă bună. Consider că am făcut 70 de minute bune, mai ales în prima repriză, când am avut un început de joc bun, ne-am creat ocazii, am reuşit să punem presiune pe adversar, să facem presing sus, să recuperăm multe mingi. Per total a fost o repriză bună. Apoi am făcut un pas înapoi, ceea ce nu trebuia să se întâmple, dar am avut reacţie după, am reuşit să marcăm gol, a venit şi acel cartonaş roşu pentru ei. Sunt nemulţumit de ultimele 20 de minute pentru că în momentul în care am fost cu un om în plus trebuia să punem presiune mai mare pe adversar, să reuşim să marcăm şi golul doi. Dar, per total sunt mulţumit că am reuşit un rezultat pozitiv. Îi felicit pe băieţi pentru rezultatul pe care l-am obţinut şi pentru atitudinea pe care am avut-o, ăsta este lucrul cel mai important", a afirmat tehnicianul.

Miculescu şi Bogdan Rusu, apreciaţi





Antrenorul FCSB s-a arătat mulţumit de jocul ultimilor veniţi la echipă David Miculescu şi Bogdan Rusu şi are încredere că dintre jucătorii tineri pe care îi are la dispoziţie poate alege doi sau trei lideri.



"În continuare am încredere în aceşti jucători şi cred că ei vor putea să crească, acesta este motivul pentru care nu am reuşit să marcăm şi golul doi, pentru că avem o echipă tânără. Nu am jucători cu experienţă în echipă, dar voi încerca din aceşti jucători tineri să formez doi-trei lideri. Sunt mulţumit de prestaţia celor doi jucători noi, Miculescuşi Rusu, care au venit în ultima săptămână. Nu mă aşteptam ca ei să joace atât de bine. Da, mai avem nevoie de jucători, am vorbit cu patronul şi vom vedea ce este de făcut", a mai spus Nicolae Dică.



FCSB a învins echipa slovacă FC DAC 1904 Dunajska Streda, cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe DAC Arena din Dunajska Streda, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.



Manşa secundă se va juca la Bucureşti, pe Arena Naţională, în data de 11 august.



FCSB, în cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea s-ar decide în deplasare (25 august).

