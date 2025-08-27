Data actualizării: | Data publicării:

LIVE  Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri

Serialul Dallas este subiectul emisiunii Cultura pentru toți, de astăzi. 

Miercuri, 27 august, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și  criticul literar Daniel Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre serialul Dallas. 

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Despre serialul Dallas, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
27 aug 2025, 12:14
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
26 aug 2025, 20:15
Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video
26 aug 2025, 23:08
Zero educaţie rutieră. Concluzia săptămânii la DC Conducem
26 aug 2025, 08:55
O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora
26 aug 2025, 08:42
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Horoscop 26 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
25 aug 2025, 20:06
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video
20 aug 2025, 09:36
Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video
20 aug 2025, 08:13
Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19 aug 2025, 20:07
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
18 aug 2025, 15:18
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
18 aug 2025, 11:33
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
15 aug 2025, 18:24
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
12 aug 2025, 20:01
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
11 aug 2025, 18:06
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
11 aug 2025, 18:42
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
11 aug 2025, 14:34
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
11 aug 2025, 08:52
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
08 aug 2025, 23:52
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
08 aug 2025, 10:26
Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO
07 aug 2025, 17:54
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare, iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic
06 aug 2025, 12:59
Generația Globală: Ionuț Blendea și cariera sa de top în industria hotelieră britanică
06 aug 2025, 09:34
Elena Platon, directoarea Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană, la Născuți în diaspora
05 aug 2025, 10:44
Educația nu mai are timp de teorie. E vremea pentru soluții! Sorin Ivan și Val Vâlcu, luni, la DC Edu / video
04 aug 2025, 10:00
Psihologul Mihaela Avramescu analizează conflictul între generații, sâmbătă, la ”Dr.Psy”
01 aug 2025, 23:10
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Sindicaliștii de la Cartel Alfa ies în stradă. Profesorii iau în calcul grevă la început de an școlar: "Data viitoare vom fi şi mai mulţi. Mergem şi la Bucureşti peste ei"
acum 2 minute
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
acum 10 minute
”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate
acum 20 de minute
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
acum 23 de minute
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
acum 39 de minute
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
acum 40 de minute
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
acum 42 de minute
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
pe 26 August 2025
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
pe 26 August 2025
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel