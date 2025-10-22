Deshumare în București: Victimă din dosarul ”Pantelimon”, scoasă din mormânt astăzi

Autoritățile au decis deshumarea a unuia dintre pacienții decedați la Spitalul „Sf. Pantelimon” din Capitală, măsură dispusă în cadrul anchetei privind morțile suspecte din Secția ATI. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, examinarea post-mortem are loc în Cimitirul Metalurgiei.

„De la ora 8:30, în Cimitirul Metalurgiei, se desfăşoară deshumarea uneia dintre victimele din dosarul 'Pantelimon'. Deşi în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în acelaşi timp este în desfăşurare şi o expertiză suplimentară care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei şi deces, a fost luată una dintre cele mai intruzive măsuri, respectiv aceea a deshumării cadavrului. Se cunoaşte din alte expertize că, indiferent de concentraţia de noradrenalină, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an şi jumătate de la înhumare”, a declarat avocatul.

Suspiciuni legate de manipularea tratamentelor administrate pacienților

Cazul a intrat în atenția procurorilor după suspiciuni legate de manipularea tratamentelor administrate pacienților în secția de terapie intensivă. Pe 8 august 2024, medicii Maria Miron și Mirela Păiuș, acuzate de omor calificat, au fost arestate preventiv, însă au fost eliberate după aproximativ două săptămâni prin decizia instanței.

Anchetatorii susțin că, în lunile martie și aprilie 2024, celor două li se impută că ar fi redus deliberat dozele de noradrenalină, medicament esențial pentru menținerea tensiunii arteriale, administrate unui pacient internat la ATI. În urma scăderii bruște a medicației, pacientul a suferit un stop cardio-respirator.

Dozele de noradrenalină

Procurorii detaliază că, la 4 aprilie 2024, la ora 13:17, cele două doctorițe, „profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (acelaşi pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1 ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului, declarat la ora 15:00”.

Investigațiile au fost demarate după sesizarea Cameliei Stămătoiu, director de îngrijiri la același spital. Ea a povestit procurorilor că, pe 10 aprilie, a fost contactată de o asistentă medicală care i-a spus că, între 4 și 6 aprilie, ar fi murit aproximativ 20 de pacienți în secția ATI. Potrivit declarațiilor, medicii de gardă, Maria Miron și Mirela Păiuș, ar fi diminuat dozele de noradrenalină de la 15–20 ml/h la doar 1 ml/h sau, în unele cazuri, ar fi înlocuit complet medicamentul cu ser fiziologic, conform Agerpres.