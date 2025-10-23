€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:44 23 Oct 2025 | Data publicării: 12:04 23 Oct 2025

Descoperire macabră în Harghita: Doi tineri îndrăgostiți, găsiți împușcați într-o mașină
Autor: Iulia Horovei

padure Foto cu rol ilustrativ. Sursa: Agerpres
 

Doi tineri au fost găsiți morți în apropierea Lacului Frumoasa, județul Harghita.

Un tânăr și o tânără de aproximativ 20 de ani, din județul Bacău, au fost găsiți decedați într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat joi, pentru Agerpres, că în interiorul mașinii a mai fost descoperit un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru animale.

Anchetatorii au găsit urme de împușcare

Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare, potrivit criminaliștilor care au făcut cercetări la fața locului.

Potrivit procurorului, tinerii sunt din județul Bacău, erau împreună de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți morți.

Se iau în calcul mai multe piste

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs, a precizat Dan Gîlcescu.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Anchetatorii au fost alertați de un cetățean care trecea prin zonă și a observat mașina parcată în zona împădurită, a mai arătat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tineri morti
padure
masina
bacau
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
Publicat acum 25 minute
Revoluționar: Roboți în miniatură din ADN. Cum pot "florile" inteligente să livreze medicamente în corp și să facă intervenții 
Publicat acum 35 minute
Cum va fi vremea în ziua de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Precizările Elenei Mateescu, ANM
Publicat acum 50 minute
Ilie Bolojan și-a publicat diplomele de absolvire - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la ANPC
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat acum 21 ore si 53 minute
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat acum 21 ore si 10 minute
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close