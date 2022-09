Denise Rifai recunoaște. Vâlcu: De ce ai putea tu să fii acuzată?/Rifai: Că fac prea multă...

”Pe Teo o acuză cei care nu sunt mulțumiți de genul respectiv că a adus manelele în România. De ce ai putea tu să fii acuzată?”, a întrebat Val Vâlcu.

”Că fac prea multă politică”, a răspuns Denise Rifai.

”Să zicem. Nu știu, ce ar fi rău în asta?”, a continuat Vâlcu.

”Nu știu, eu doar lupt pentru noi. Eu lupt pentru noi și o să fac tot ce pot. Sunt foarte bucuroasă, am fost chiar weekendul acesta pe Valea Doftanei, este un proiect pentru care eu am luptat foarte mult. Îți aduci aminte, emisiunile mele cu DJ 102i? Există acel drum paralel cu Comarnic, Brașov, care trebuie asfaltat și care, în cele din urmă, după zeci de emisiuni, Doamne ajută, se va desemna constructorul și vom vedea asfaltat acest drum pentru care am luptat atât de mult și nu vom mai sta ca nebunii pe Comarnic, Brașov zeci de ore și în contextul dacă, vreodată se va face autostrada București - Brașov, vom vedea un drum tehnic care va putea prelua oricând, oricum trebuia asfaltat acel drum, ca să se poată realiza lucrările pentru o viitoare autostradă. Am văzut că studiu de fezabilitate va fi gata peste cinci ani. Una peste alta, peste cinci ani noi vom avea deja acest drum pe care vom merge și nu vom mai sta bară la bară, în maxim trei ani o să fie gata. M-am uitat pe acte, mă știi, sunt foarte metodică. Eu lupt foarte mult să vedem lucrurile bine făcute sau cât de bine se pot ele face în țara asta în care trăim, unde plătim taxe și impozite”, a conchis Rifai.





Știu invitații lui Denise Rifai ce vor fi întrebați?

În interviul oferit, Denise Rifai a vorbit cu jurnalistul Val Vâlcu despre modul în care un prezentator se adaptează în propria sa emisiune, Rifai având la fiecare ediție un invitat diferit, și importanța autenticității în domeniul în care activează. După cum a spus chiar moderatoarea emisiunii ”40 de întrebări”, ”sunt foarte mulți care aleg să mintă”.

”Eu nu le dau întrebările (inivtaților - n.r.) și vin, și odată cu mine, prin ochii mei le readuc în față fragmente din viața lor, cu declarațiile lor. Este foarte emoționant să îți retrăiești viața. Eu încerc să o fac cu multă delicatețe, pentru că e complicat, e un carusel de emoții, de stări și am nevoie ca invitatul meu să fie acolo, în comuniune cu mine, pentru că dacă nu, s-ar crea această comuniune, nu ar fi un produs frumos, de urmărit de acasă”, a spus Denise Rifai.

”Mai sunt genul acesta de interviuri în care apar confruntări - uite ce spuneai acum 10 ani”, a notat Val Vâlcu.

"Depinde de situație, depinde de invitat, depinde de poziția lui în statul român. Cum era să o confrunt cu Maria Dragomiroiu, cu ce? Cu evenimente din viața personală? Dar nu poți un politician acuzat de mită să nu îl întrebi câtă mită a luat și de la cine sau să nu îi aduci în față elemente pe care le vrea demult uitate. Depinde, repet, eu sunt în funcție de tipul de invitat pe care îl am. Sunt fie maleabilă. Tot ceea ce îmi doresc este să îl cunosc pe om... "

