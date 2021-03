"Azi se împlinește un an de la acea Zi de joi, 12 martie, când am decis că trebuie să-mi dau demisia. Și Ce An a fost!!!

Mă bucur că emisiunea mea încă dăinuie pe post, asta înseamnă că mă pricep la lucruri bune! Și mă bucur și mai mult că m-ați primit în casele dvs, acum cu #40deintrebari, în număr muuuult mai mare decât la #LegilePuterii! Și ar mai fi un aspect.

Anul trecut, exact în ziua asta, avea să fie votat în Parlament - Guvernul Citu. Și-a retras atunci Florin mandatul, dar uite că astăzi, exact un An mai târziu, e acolo, așezat la Palatul Victoria și face treaba!", a scris Denise Rifai, pe pagină de Facebook.