Delia se confruntă cu stări de anxietate. "Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult"

Delia Matache a mărturisit că s-a confruntat cu anxietatea și spune că are în continuare momente în care se simte anxioasă.

Anxietatea este o problemă care nu-i ocolește nici pe oamenii care au cariere de succes. Celebra Delia Matache se numără printre cei care s-au confruntat cu această problemă și a ales să vorbească pe această temă în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Îndrăgita jurată de la iUmor susține că în cazul ei anxietatea s-a manifestat și se manifestă în continuare în anumite situații care se dovedesc a fi stresante pentru ea. Artista susține că este vorba despre momente scurte, pe care reușește să le depășească fără să-i afecteze vizibil viața sau cariera.

„Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea. Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care numi face provoacă plăcere”, a dezvluit Delia Matache, la Antena Stars.

„E bine să te poți repoziționa de fiecare dată, să nu te lași doborât și să găsești echilibrul”, a spus jurat iUmor.

Delia Matache a vorbit despre primii ani din viața ei, trăiți în perioada comunistă, în exclusivitate la Antena Stars.

Delia Matache, 40 de ani, a prins România lui Ceaușescu. De fapt, primii 7 ani din viață i-a trăit sub dictatura ceaușistă. În exclusivitate la emisiunea Star News, vedeta a povestit despre modul în care a fost crescută de mama ei, care, ca orice român de rând s-a confruntat cu greutăți în acea perioadă.

Cântăreața nu a ascuns că-i este recunoscătoare părintelui ei pentru tot ceea ce a făcut pentru ea, pentru modul în care a avut grijă în ciuda vremurilor grele pe care le-a prins. Jurata de la iUmor își amintește cu drag de copilărie și este recunoscătoare pentru tot ceea ce a avut în prima perioadă a vieții ei.

Delia Matache a mărturisit că a fost crescută potrivit acelor timpuri

Delia Matache a mărturisit că a fost crescută potrivit acelor timpuri. Chiar dacă părinții educau diferit copiii atunci, artista îi multumește mamei sale pentru că a făcut-o „om mare”. Vedeta s-a bucurat de succes încă de la o vârstă fragedă și bineînțeles că îi este recunoscătoare mamei ei pentru tot ce a făcut pentru ea.

„Ca toți cei din perioada de după comunism spun că era bine, astăzi nu este bine. Astăzi, privind în urmă nu era bine. Atunci, copil fiind, nu aveai ce să faci. Au fost și ei formați, la rândul lor, de părinții lor. Nu am nimic de reproșat, îi mulțumesc că m-a crescut așa cum a putut și că m-a făcut om mare”, a mărturisit Delia Matache, în cadrul emisiunii Star News.

