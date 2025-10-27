€ 5.0848
Data actualizării: 16:45 27 Oct 2025 | Data publicării: 16:44 27 Oct 2025

Decizia luată de Lituania după incidentele cu baloane venite din Belarus
Autor: Iulia Horovei

balon lituania belarus Sursa foto: Captură de ecran Jurgen Nauditt, X
 

Lituania a reacționat după mai multe incidente cu baloane venite din Belarus.

Lituania a luat decizia de a doborî baloanele de contrabandă care traversează granița dinspre Belarus, pe care le consideră „atacuri hibride”, precizează The Guardian.

Prim-ministra Inga Ruginienė a anunțat măsura luni, 27 octombrie, după o serie de incidente care au provocat închiderea aeroportului din Vilnius de patru ori în ultima săptămână.

Invocarea articolului 4 al NATO

„Astăzi am decis să luăm cele mai stricte măsuri, nu există altă cale”, a declarat ea, adăugând că guvernul ar putea lua în calcul invocarea articolului 4 al Tratatului NATO, pentru consultări de securitate.

Autoritățile de la Vilnius afirmă că baloanele sunt lansate de contrabandiști, însă acuză regimul autoritar al președintelui belarus Aleksandr Lukașenko, aliatul liderului rus Vladimir Putin, pentru că nu oprește aceste acțiuni.

Lituania închide granița cu Belarus

Prim-ministra a mai anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei cu Belarus, cu excepția deplasărilor diplomatice și a cetățenilor Uniunii Europene care părăsesc țara vecină.

Zborurile spre și dinspre principalul aeroport al Lituaniei au fost perturbate vineri și din nou sâmbătă noaptea, din cauza baloanelor suspectate că transportă țigări de contrabandă - lucru care a dus la zeci de anulări și devieri ale zborurilor. Incidente similare au avut loc și miercuri dimineața, determinând închiderea temporară a punctelor de frontieră Medininkai și Šalčininkai.

Spațiul aerian, încălcat în repetate rânduri

Tot săptămâna trecută, Lituania a convocat un diplomat rus, după ce două aeronave, un Sukhoi SU-30 și un IL-78, ar fi pătruns pentru scurt timp în spațiul său aerian, venind dinspre exclava rusă Kaliningrad. Potrivit Ministerului Apărării, avioanele au intrat aproximativ 700 de metri pe teritoriul lituanian, pentru 18 secunde, probabil în timpul unui exercițiu de realimentare.

Ministerul de Externe de la Vilnius a transmis un protest oficial Moscovei, cerând explicații și măsuri pentru a preveni repetarea unor asemenea incidente. Rusia a negat acuzațiile, afirmând că zborurile s-au desfășurat „în strictă conformitate cu regulile spațiului aerian deasupra teritoriului rus”.

Cele trei țări baltice, Lituania, Letonia și Estonia, toate membre NATO și susținătoare ferme ale Ucrainei, s-au confruntat frecvent cu încălcări ale spațiului aerian de către avioane și drone rusești. În septembrie, trei avioane MiG-31 au petrecut 12 minute în spațiul aerian al Estoniei.

În ultimele săptămâni, aviația europeană a fost afectată de mai multe incidente cu drone și incursiuni neautorizate, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, München și regiunea baltică, deși Moscova a negat implicarea.

Ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a subliniat că aceste incidente nu trebuie tratate izolat: „Sunt provocări calculate, menite să destabilizeze, să distragă atenția și să testeze hotărârea NATO”, a declarat el luni.

