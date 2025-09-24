€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:42 24 Sep 2025

Decizia ÎCCJ în cazul spionului moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus

Autor: Iulia Horovei
alexandru-balan-inquam-george-calin_38619800 Inquam Photos/ George Călin
 

Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat miercuri contestația spionului moldovean Alexandru Bălan privind eliberarea din arestul preventiv.

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins miercuri, 24 septembrie, contestația sa împotriva măsurii.

ÎCCJ respinge contestația lui Bălan

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Bălan Alexandru împotriva încheierii F/DL din data de 10 septembrie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București – Secția I penală. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi, 24 septembrie 2025”, se arată în decizia ÎCCJ.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus. 

Potrivit procurorilor, între 2024 și 2025, fostul spion s-ar fi întâlnit de două ori cu acești ofițeri în Ungaria, la Budapesta, și ar fi divulgat informații clasificate, inclusiv despre România, în schimbul unor sume de bani.

Cercetările, coordonate de Eurojust, au fost sprijinite de serviciile de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de procurorii din aceste țări.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru balan
belarus
romania
moldova
spion moldovean
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
După Macron, Trump l-a umilit în același fel și pe Erdoğan / video viral
Publicat acum 29 minute
Vrei să slăbești? Alimentul din care poți mânca o găleată fără probleme
Publicat acum 30 minute
Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru a cumpăra GNL din SUA
Publicat acum 31 minute
CCR, decizie pensii magistrați. Bolojan: Dacă voi demisiona, vă anunț eu
Publicat acum 53 minute
Bulgaria va opri tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său către Serbia și Ungaria, din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close