Decizia ÎCCJ în cazul spionului moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins miercuri, 24 septembrie, contestația sa împotriva măsurii.

ÎCCJ respinge contestația lui Bălan

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Bălan Alexandru împotriva încheierii F/DL din data de 10 septembrie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București – Secția I penală. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi, 24 septembrie 2025”, se arată în decizia ÎCCJ.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit procurorilor, între 2024 și 2025, fostul spion s-ar fi întâlnit de două ori cu acești ofițeri în Ungaria, la Budapesta, și ar fi divulgat informații clasificate, inclusiv despre România, în schimbul unor sume de bani.

Cercetările, coordonate de Eurojust, au fost sprijinite de serviciile de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de procurorii din aceste țări.