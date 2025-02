De trei zile, Santorini este traumatizată de cutremure la fiecare 5 minute. Locuitorii se înghesuie să plece de pe insulă: Cutremurele vor mai dura săptămâni

Celebra insulă Santorini a Greciei nu se mai oprește din ”cutremurat”. Un val de cutremure, la fiecare cinci minute, nu-i mai lasă pe locuitori să trăiască aici. Se tem pentru viața lor și au luat cu asalt plecările de pe insula grecească.

Biletele de ieșire din Santorini, epuizate

Tzanis Lignos, în vârstă de 35 de ani, se chinuie de trei zile să găsească bilet, să părăsească Santorini: ”De trei zile au fost cutremure tot timpul, la fiecare cinci minute, este continuu, nu se opresc deloc, întreaga insulă este traumatizată. Căutăm bilete de trei zile, nu am găsit niciunul pentru feriboturi sau avioane, nu există. Aseară, când am încercat să rezervăm un bilet, ultimul a dispărut, nu era nimic, avioanele erau toate rezervate. Au pus niște zboruri în plus, dar biletele sunt chiar scumpe, au ajuns la 300-350 de euro de persoană. Nu poți găsi locuri. Din fericire, am găsit bilete (de barcă) pentru mine, soția mea și copiii” a spus el, pentru Reuters.

”Nimeni nu a putut dormi noaptea trecută. Era mult zgomot, sigur a fost un cutremur de 4,9, iar în casă s-a resimțit foarte puternic. Am ieșit să alergăm afară, de aceea nu mai putem rămâne aici” mai spune el.

”Astăzi a fost cel mai rău”

Zoi Lignou are 72 de ani și, deși nu s-ar fi așteptat vreodată să spună asta, astăzi a părăsit Santorini: ”Sunt în permanență cutremure, intense, le simțim. Avem răbdare de trei zile, dar astăzi a fost cel mai rău, așa că am spus că vom pleca, câte zile este nevoie, să ne liniștim. Deci mergem la Naxos unde avem rude.”

”Este puțin îngrijorător, suntem puțin speriați, nu vrem să intrăm în panică, dar tremuratul nu se va opri, din păcate” afirmă alt localnic, rezident și farmacist local.

Școlile au rămas închise și au fost programate zboruri suplimentare pentru a ajuta oamenii să părăsească insula grecească Santorini luni (3 februarie), în timp ce zeci de cutremure au zguduit populara destinație de vacanță pentru a patra zi. Aegean Airlines a declarat că va opera trei zboruri suplimentare către și dinspre Santorini luni și marți (4 februarie) pentru a facilita călătoria rezidenților și a vizitatorilor, la cererea Ministerului Protecției Civile din Grecia. Sute de oameni au fost văzuți în portul insulei îmbarcându-se pe un feribot, în timp ce s-au format cozi la agențiile de bilete.

Cutremurele au fost înregistrate între insulele vulcanice Santorini și Amorgos din Marea Egee începând de vineri (31 ianuarie), forțând autoritățile să închidă școlile din Santorini și insulele din apropiere- Ios, Amorgos și Anafi.



Cutremurele, unele cu o magnitudine de peste 4, au zguduit Santorini la fiecare câteva minute luni, iar oamenii au fost sfătuiți să stea departe de spațiile interioare și porturile mici. Unități de răspuns în caz de dezastre au fost desfășurate la sol ca măsură de precauție.



Experții spun că activitatea seismică de pe insulă va continua timp de săptămâni. Oficialii locali afirmă că rezidenții sunt obișnuiți cu aceste cutremure.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News