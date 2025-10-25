€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:55 25 Oct 2025

De ce vrea Republica Moldova în Uniunea Europeană. Natalia Gavriliţă a venit cu răspunsul
Autor: Florin Răvdan

republica moldova harta steag Sursa foto: https://www.freepik.com; @aileenchik
 

Natalia Gavriliţă, membru al Comisiei de Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a Republicii Moldova, a explicat în cadrul Aspen-GMF Bucharest Forum de ce moldovenii au ales un parcurs pro-european.

"Am observat că în Republica Moldova avem un nivel diferit de conştientizare al ameninţărilor. Şi avem un simţ al urgenţei care ne împinge, care ne motivează, care ne ajută să depăşim diverse probleme. E adevărat că oamenii simt anxietate. Ni s-a promis o creştere economică, dar ne-am confruntat cu crize economice, cu stagflaţie, iar reformele aşteaptă investiţii, iar acest lucru e greu de făcut când eşti atât de aproape de un conflict armat. Dar cred că acum apreciem şi mai mult promisiunea Uniunii Europene, care uneori pare uitată, mai ales în Europa de Vest. Să nu uităm că Uniunea Europeană a adus pace în Europa, UE ne-a dat lucruri extraordinare, cum ar fi libertatea de mişcare, piaţa unică, programe de tip Erasmus, etc", a declarat Natalia Gavriliţă. 

70% dintre moldoveni sunt pro-europeni

"Am fost cu toţii foarte fericiţi cu rezultatul alegerilor parlamentare. Acest vot a avut multe semnificaţii. A însemnat că vocea oamenilor e foarte clară, dar şi că rezultatul referendumului de anul trecut este întărit. A însemnat şi că te poţi opune operaţiunilor hibride ruseşti, că sunt soluţii, şi că e nevoie doar de lideri buni. E un moment incredibil de pe care putem construi. Dar lupta este constantă. 

Eu sunt unul dintre oamenii care a încercat să aducă atenţie asupra faptului că societatea moldovenească e mult mai pro-europeană decât o arată rezultatul alegerilor parlamentare sau rezultatele referendumului din 2024. Sentimentul pro-european se apropie de 70% din populaţie. E clar că mai trebuie să lucrăm la unele vulnerabilităţi care nu ne permit să capitalizăm complet acest sentiment. 

Asta înseamnă să lucrăm la nivel local, să facem oamenii să înţeleagă beneficiile integrării europene. Trebuie să înţelegem că integrarea europeană nu e doar un proces legislativ, ci o promisiune pe care o facem oamenilor cu privire la un mediu economic şi politic previzibil. Trebuie să înţelegem cine sunt oamenii care nu cred în aceste beneficii şi să lucrăm cu ei, atât pentru a înţelege imaginea completă, cât şi pentru a introduce politici care să îi ajute. Asta va fi foarte important în perioada următoare", a mai declarat Natalia Gavriliţă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

natalia gavrilita
republica moldova
romania
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Armatei. "România este unde este azi pentru că nişte oameni s-au jertfit în războaie"
Publicat acum 27 minute
Marile platforme ar putea interzice românilor accesul, dacă trece legea majoratului digital
Publicat acum 1 ora si 16 minute
"6-7" (six-seven), trendul care a acaparat lumea copiilor. Motivul pentru care îl folosesc cei mici
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Sorin Grindeanu: Armata Română are nevoie de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Numărul infracţiunilor sesizate la 112 a scăzut cu 50.000 în primele 9 luni din 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Oct 2025
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 23 Oct 2025
Ce SMS i-ar da Mircea Badea lui Zelenski dacă ar fi Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Oana Țoiu
Publicat pe 23 Oct 2025
Final de octombrie cu lecții pentru Berbec, Scorpion, Rac și Pești
Publicat pe 23 Oct 2025
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
Publicat pe 23 Oct 2025
Primii care vor plăti după alegerile din București. Diana Tache: PSD-ul să se protejeze
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close