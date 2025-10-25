De ce vrea Republica Moldova în Uniunea Europeană. Natalia Gavriliţă a venit cu răspunsul

"Am observat că în Republica Moldova avem un nivel diferit de conştientizare al ameninţărilor. Şi avem un simţ al urgenţei care ne împinge, care ne motivează, care ne ajută să depăşim diverse probleme. E adevărat că oamenii simt anxietate. Ni s-a promis o creştere economică, dar ne-am confruntat cu crize economice, cu stagflaţie, iar reformele aşteaptă investiţii, iar acest lucru e greu de făcut când eşti atât de aproape de un conflict armat. Dar cred că acum apreciem şi mai mult promisiunea Uniunii Europene, care uneori pare uitată, mai ales în Europa de Vest. Să nu uităm că Uniunea Europeană a adus pace în Europa, UE ne-a dat lucruri extraordinare, cum ar fi libertatea de mişcare, piaţa unică, programe de tip Erasmus, etc", a declarat Natalia Gavriliţă.

70% dintre moldoveni sunt pro-europeni

"Am fost cu toţii foarte fericiţi cu rezultatul alegerilor parlamentare. Acest vot a avut multe semnificaţii. A însemnat că vocea oamenilor e foarte clară, dar şi că rezultatul referendumului de anul trecut este întărit. A însemnat şi că te poţi opune operaţiunilor hibride ruseşti, că sunt soluţii, şi că e nevoie doar de lideri buni. E un moment incredibil de pe care putem construi. Dar lupta este constantă.

Eu sunt unul dintre oamenii care a încercat să aducă atenţie asupra faptului că societatea moldovenească e mult mai pro-europeană decât o arată rezultatul alegerilor parlamentare sau rezultatele referendumului din 2024. Sentimentul pro-european se apropie de 70% din populaţie. E clar că mai trebuie să lucrăm la unele vulnerabilităţi care nu ne permit să capitalizăm complet acest sentiment.

Asta înseamnă să lucrăm la nivel local, să facem oamenii să înţeleagă beneficiile integrării europene. Trebuie să înţelegem că integrarea europeană nu e doar un proces legislativ, ci o promisiune pe care o facem oamenilor cu privire la un mediu economic şi politic previzibil. Trebuie să înţelegem cine sunt oamenii care nu cred în aceste beneficii şi să lucrăm cu ei, atât pentru a înţelege imaginea completă, cât şi pentru a introduce politici care să îi ajute. Asta va fi foarte important în perioada următoare", a mai declarat Natalia Gavriliţă.