De ce vedem atâtea mașini în trafic în orașele din România, dacă s-a scumpit benzina

Ați văzut aglomerația din marile orașe - București, Cluj, Timișoara - care te face să te întrebi „cum de mai are lumea bani, dacă tot auzim criză, criză, criză?”

Răspunsul îl dă sociologul Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură”. El a vorbit despre faptul că vedem multe mașini în trafic în marile orașe, dar asta nu înseamnă că în toată țara este la fel. România este o țară care s-a polarizat.

„Am văzut că spun unii oameni: este plin de mașini, sunt bani, domnule... În București, Cluj, Timișoara, Constanța da, dar cea mai parte a țării nu este așa. România este o țară care s-a polarizat. Sigur că există oameni bogați care merg în continuare în vacanțe, inclusiv prin străinătate, pentru că au aceleași resurse. Nu au fost afectați atât de mult”, a spus sociologul Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură” de pe DC News și DC News TV.

Jurnalistul Val Vâlcu a spus că, de exemplu, bogații din alte țări, când vine criza, mai strâng șurubul și nu mai merg la Saint-Tropez.

„Bogații se îmbogățesc în criză pentru că ei au posibilitatea să investească, să cumpere ieftin. Dacă vom ajunge la recesiune dramatică în perioada care vine, sigur că unii nu vor avea probleme. Problema este a clasei de mijloc care este rarefiată în România”, a mai zis sociologul la DC News și DC News TV.

Cât despre faptul că oamenii pleacă în vacanță, Alfred Bulai a zis: „Tradițional, oamenii nu prea lucrează vara, nici in instituțiile publice, dar nu doar în România este așa, la fel este și în Italia. Acolo, la jumătatea lunii august, nu ai ce să faci. Nici turism nu fac oamenii ăia. Este închis peste tot”.

„Criza, deocamdată, nu a afectat atât de mult pentru că sectorul bugetar, ultra consistent în România, are aceleași venituri. Puterea de cumpărare scade, dar nu s-a pus problema să nu aibă job. Tu, la DC News, dacă nu merge treaba, dai afară oameni. În sectorul public nu este ca în privat. Dacă nu mai merge treaba, rămân în continuare oamenii. Nu le poți scădea nici salariile, nu poți avea niciun fel de intervenție. Așadar mereu va fi o masă de oameni care va cumpăra în continuare, dar cu o putere mai mică”, a adăugat sociologul.

Sociologul Alfred Bulai a arătat cum se face turism în alte țări.

El a povestit ce experiență a avut în Anglia cara arată diferența gazdelor față de România.

„Experiența mea fundamentală cu turismul a fost în Anglia, la o familie de bătrânei, într-un mic conac. Am ajuns întâmplător acolo. Am stat doar câteva zile. Femeia aceea, o băbuță simpatică foc, zici că era din Agatha Christie, venea la mine și făcea conversație dimineața. Eram doar eu în căsuță. Când a văzut că nu mâncam roșii, a schimbat meniul fără să zică nimic.

La final, când am plecat, mi-a dat o scrisoare. Era scrisoarea de la revedere în care avea fragmente prin care îmi spunea că se bucură că am fost acolo, fragmente din ce am discutat dimineața. Nu mi-a venit să cred. Acesta era rodul unei culturi a găzduirii. Le intrase în sânge. Este modul în care dai o groază de bani și te simți, în general, bine. Astfel de lucruri nu se creează peste noapte”, a spus sociologul Alfred Bulai la emisiunea „Nod în papură”, de la DC News și DC News TV.

