De ce se teme Olanda înainte de confruntarea cu România din optimile EURO 2024

Însă olandezii se pare că au un motiv mare de îngrijorare. Fotbaliștii ”Portocalei Mecanice” Youri Mulder și Rafael Van der Vaart se arată nemulțumiți de faptul că multe goluri sunt anulate la Campionatul European 2024, din cauza ofsaidurilor milimetrice văzute de VAR. Mai mult, ei au cerut eliminarea sistemului VAR.

”Cred că nu ar mai trebui să avem VAR”

”Nu sunt fericit de aceste decizii. Golurile sunt anulate din cauza lungimii degetelor de la picioare, chiar a unghiilor. Nu ar trebuie să dăm ofsaid pentru câțiva milimetri. Cred că nu ar trebui să mai avem VAR. Nu este ridicol? Nu mai are niciun sens. Trebuie să scăpăm de VAR. Acele goluri marcate de Romelu Lukaku au fost toate foarte aproape. A fost și o decizie, ca cea din meciul împotriva Turciei, care nu are niciun sens. Înțeleg că UEFA are acum un cip în minge și știe absolut totul, dar nu am încredere totală în acea tehnologie”, a zis Youri Mulder, potrivit ziarului batav sportnieuws.nl.

”Se măsoară cu standarde diferite!”

De asemenea, Rafael Van der Vaart s-a arătat indignat: ”Dacă ne luăm după regulamentul actual, atunci ofsaidul este ofsaid, însă se măsoară cu standarde diferite. Aceleași persoane care cred că este ofsaid, nu sunt de acord că acel gol anulat al lui Xavi Simons din Olanda – Franța este ofsaid”. Partida din optimile de finală de la EURO 2024 dintre România și Olanda, care se va disputa, marți, de la ora 19:00, la Munchen, va fi arbitrată de germanul Felix Zwayer.

