De ce scade natalitatea în România. Cum sunt discriminate multe femei care vor să aibă copii

„Cât de dificil este să ai succes, ca femeie, în politică?”, a întrebat Narcis Neagoe.

„Nu aș considera-o neapărat dificil. Eu cred că în acest secol, femeia are acces la funcții de conducere mult mai ușor precum acum 20, 30 de ani. Incomparabil mai ușor. Într-adevăr când discutăm de funcții de top management, este puțin mai dificil. Pe de o parte, avem demersul firesc la lucrurilor: copilul, familia, chestiunile care țin de gospodărie și de casă, care normal că fac parte din viața ta și de orânduirea tradițională și de care nu trebuie să ne scăpăm sau trebuie să le derulăm. Însă, să fim tratate, ca femeie, ca și caz social: „Trebuie să facă un copil, nu mai are timp și nu se mai poate înrola în ce înseamnă piața muncii, politică, funcții de top management, pentru că face copii, trebuie să gătească, nu mai are timp."

Noi trebuie să găsim de ce nu mai poate. Nu avem creșe, facem din ce în ce mai târziu copii, nu mai avem bunici, orașele mari sunt supraaglomerate, locurile la creșă sunt puține. Hai să creăm toate facilitățile necesare pentru a contramanda acest fenomen și pentru a sprijini tinere femei care vor să intre în politică, sau vor să-și continue cariera politică. Pentru mine este mai mult o chestiune de a avea acces mai ușor la ceea ce presupune serviciile conexe în a avea și a crește un copil.

Într-adevăr se mai simt aceste discriminări pe criterii de competențe absolut egale pentru un anumit post, sau anumită funcție, un bărbat este oarecum favorizat. Și da, există, mai ales la vârsta mea, eu am 36 de ani, nu am copil: „Poate se gândește să facă copil, automat doi ani de zile. Nu, îl luăm pe celălalt.”

Pe de o parte, înțeleg că acest lucru este firesc și natural, dar după aceea nu ar trebui să ne mai mirăm de ce avem rata natalității scăzută, nu ar trebui să ne mirăm cu forța de muncă care trebuie să suporte pensiile. La un calcul matematic o să vedem lesne, pe o proiecție de 10 ani, o să avem foarte mulți pensionari de întreținut cu forță de muncă puțină pentru că nu se mai înrolează. Totul este o proiecție de viitor pe termen mediu spre lung.

Noi găsim soluții pe repede înainte, dar pe termen mediu spre lung, bâjbâim. Sunt întrebată de foarte multe ori, exact invers: „Te consideri avantajată că ești femeie?”. Mai este și discriminarea pozitivă: te uiți poate mai drăguț la colegul care este bărbat președinte și poate îți pune mai repede o inițiativă pe ordinea de zi.

Eu zic că avantajele sunt reciproce pentru că bărbații, de foarte multe ori, atunci când se încheie programul, au timpul necesar să meargă la tradiționala discuție extra muncă și să-și lege acele contacte, ceea ce ca femeie nu poți pentru că poate trebuie să fugi la anumite treburi gospodărești, și eu zic că se creează un balans echitabil.

Dacă tu ai timp să închegi o relație de prietenie, de serviciu, cu un coleg, la alte activități extra, pe care o femeie nu mai are timp să le și facă, tu ca femeie poți să ai un avantaj, să zâmbești frumos și să rogi frumos și pertinent. Eu zic că e o situație win-win, iar situațiile win-win trebuie multiplicate și fructificate.", a spus Christine Thellmann la emisiunea „Generația Schimbării", de la DC News TV.

