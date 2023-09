De ce refuză cu îndârjire proprietarii firmelor de transport să își instruiască permanent șoferii. Titi Aur: Ștefănescu Vasile (COTAR) vine și spune că nu e nevoie

Un accident în care au fost implicate două autocare şi un TIR a avut loc vineri dimineaţă pe E70, între localităţile Bujoreni şi Prunaru, fiind activat Planul roşu de intervenţie. Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a vorbit despre acest subiect explicând, în exclusivitate pentru DC News, de ce proprietarii firmelor de transport nu depun eforturi pentru a crește siguranța pe șosele.

De ce refuză cu îndârjire proprietarii firmelor de transport, fie de marfă, fie de persoane, să își instruiască permanent șoferii?

„Nu doar că proprietarii firmelor de transport refuză cu îndârjire, reprezentanții lor, adică reprezentanții asociațiilor de transport, al companiilor sau sindicatul lor, și aici mă refer strict la COTAR, se opun și la facilitățile acordate de stat în această direcție prin Legea 20 din 2022.

În ianuarie 2022 a apărut o lege care spune așa, în esență: Cei care doresc să facă un curs de conducere defensivă, adică să devină șoferi mai buni, pot să-și deconteze integral contravaloarea acestui curs din impozitele pe care urmează să le plătească. Practic, să iei banii de la stat. Și nu doar că proprietarii și patronii, asociațiile se opun să cheltuie bani ca să facă șoferii mai buni, vin și spun la Ministerul Transporturilor: „Noi nu vrem să se deconteze aceste sume, nu ne trebuie. Noi suntem foarte buni așa cum suntem.”, spus expertul.

Expertul în conducere defensivă susține că patronii companiilor de transport și șefii lor nici nu vor să audă de perfecționarea șoferilor.

„Sistemul nostru este viciat. Înțeleg greșit acest lucru, toți, de la un capăt la altul, în sensul că șoferii se consideră buni, că au experiență și nu mai au nimic de învățat. Se vede rezultatul.

Patronii și șefii lor nici nu-și pun în cap și nici nu vor să accepte să consume niște bani pentru a-i perfecționa pe șoferi. Răspunsul lor, cel puțin atunci când eu sau colegii mei am avut discuții cu patroni sau șefi de la diferite companii, cei care administrau fizic compania, justificarea lor a fost așa: „Șoferii în ziua de astăzi migrează de la o firmă la alta căutând de fiecare dată oportunitatea cea mai bună, unde au salariu mai bun, unde pot fura mai multă motorină, unde pot păcăli mai mult, în sensul că să facă ore mai multe, să păcălească diagrama, să facă șmecherii să câștige 3 lei în plus în luna respectivă, sau unde pot fura produse din camioane." Șoferii migrând de la unul la altul, patronii, proprietarii firmelor spun: „Nu vreau să investesc în pregătirea șoferilor pentru că oricum eu dacă am 100 de șoferi, în fiecare an 20, 30 pleacă, vin alții și eu investesc și îi pregătesc pentru alții”.

Atunci a apărut acea inițiativă, acea lege care spune așa: „Tu pregătește-i că îți iei banii de la stat”. Culmea, au venit reprezentanții lor și au spus: „Nu, noi nu vrem să facem asta!”

Vă dau nume și prenume: Ștefănescu Vasile care este președinte COTAR (Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România). Vine și susține la Ministerul Transporturilor că nu trebuie așa ceva.", a spus Titi Aur.

Școlile de șoferi au programe mult prea scurte

„Școlile de șoferi fac niște programe prea mici, prea scurte. Nu spun că sunt rele, dar nu se învață atât cât ar trebui, adică nu se învață și partea de prevenție, de anticipare. Te învață doar să pleci de pe loc, să oprești, să parchezi, să semnalizezi și dacă oprești și roata la stop, deja ești bun de șofer.

Școlile de șoferi, prin reprezentanții lor, se opun la orice modificare a acestui sistem de educație, de învățare a șoferilor. La Ministerul Transporturilor, care administrează această breaslă cu tot ce înseamnă educația șoferilor, nici nu vor să audă să muncească, chiar asta a fost expresia: „Eu să o iau de la capăt. Abia am pus la punct sistemul și acum să schimb că a venit Titi Aur cu îmbunătățiri. Nu ne trebuie, ne e bine așa.”

Au ajuns să mă înjure pe mine, și la propriu și la figurat, să mă bârfească în diferite variante și să fiu persoana non grata la Ministerul Transporturilor pentru că vin cu tot felul de prostii spuse. Așa spun ei.", a explicat Titi Aur.

Care este soluția

„De aceea spun că sistemul tot este viciat.

La povestea asta nu există decât o singură soluție: cineva foarte de sus, primul ministru, să spună la un moment dat: „Trebuie să facem ceva în această zonă pentru că suntem pericol public permanent, suntem într-o junglă.”

Subiectul „sânge pe șosea” sau „siguranță pe șosea” nu a fost niciodată prioritate pentru statul român, de la revoluție până acum.

Până când nu se va lua o decizie de la nivelul cel mai înalt, așa vom rămâne, într-o junglă și cu foarte mult sânge pe șosea.”, a mai spus Titi Aur.

Titi Aur este de părere că trei șoferi profesioniști nu ar fi trebuit să fie implicați într-un astfel de accident. Ei ar fi trebuit să aibă capacitatea de a-l evita.

„Nu este permis ca trei șoferi profesioniști, doi șoferi de autocar și un șofer de TIR, să fie angrenați într-un accident pentru că mai există acea prejudecată, care este greșită, că accidentele pe șosea le avem din cauza drogaților, bețivilor și a vitezomanilor. Doar 15% din accidente sunt produse de teribiliști. Cam 60-70% din accidente sunt produse de șoferi normali, integrați corect în societate și considerați a fi șoferi cu experiență, dar care nu respectă foarte multe reguli banale care duc din când în când la tragedii.

Zilele trecute pe autostradă, cu acei mulți morți, acea nenorocire. Acum din nou, două autocare și un TIR, deci trei profesioniști. Ar fi trebuit dacă unul din ei greșea, ceilalți doi să fie în stare să evite. Nu e cazul la noi.", a spus Titi Aur pentru DC News.

