Data publicării: 17:23 22 Oct 2025

EXCLUSIV De ce oamenii se grăbesc să facă vaccinul antirabic, dar îl refuză pe cel antigripal. Explicația dr. Adrian Marinescu / video
Autor: Elena Aurel

vaccine_89072400 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @freepik
 

Dr. Adrian Marinescu a spus de ce oamenii acceptă fără ezitare vaccinul antirabic, dar refuză vaccinul antigripal.

Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, a spus că, spre deosebire de alte vaccinuri, nimeni nu refuză vaccinul antirabic după o mușcătură, ba chiar există o dorință urgentă de a-l primi.

Când vine vorba de vaccinul antigripal, oamenii sunt foarte reticenți, dar solicită tratamente și injectabile în cazul în care se îmbolnăvesc.

Potrivit medicului, motivul pentru care oamenii nu refuză vaccinul antirabic este frica de moarte, întrucât rabia este o boală mortală, spre deosebire de gripă, pe care mulți o consideră ușoară și trecătoare.

„E foarte interesant că e bătaie pe vaccinare, în cazul unei plăgi mușcate. Este o nebunie, de asemenea, dacă vorbim de gripă. Oamenii își doresc cât de multe medicamente, chiar și injectabile, cât se poate de multe, dar să nu fie vaccin. Întrebarea e: Dacă eu îi fac o administrare în perfuzie de 5-10 zile în spital, de ce pe aceea o dorește? Medicamentele pentru gripă nu au reacții adverse?", a spus dr. Adrian Marinescu.

„Există teama de moarte"

Medicul a explicat că motivul pentru care oamenii acceptă vaccinul antirabic este teamă de moarte, deoarece rabia este mortală în toate cazurile. 

„Cred că este și aici o explicație. În ceea ce privește rabia, denumită popular „turbare”, există teama de moarte. Știm că rabia, în momentul în care o faci, e sută la sută mortală. Omul înțelege treaba asta, e mult mai palpabil. 

Apropo de vaccinare, vă aduc aminte de o situație de aici, din curtea spitalului, prin 2009, când era epidemia de gripă. La un moment dat, o persoană cunoscută, din păcate nevaccinată, a ajuns să se prăpădească. Ce s-a întâmplat atunci? În două ore erau niște cozi cum nu am văzut vreodată. Cozile erau până în Grozovici, pe 3-4 rânduri. Vaccinam aici zi și noapte.

Și mi-am pus întrebarea: Acei oameni, cu o zi înainte de a se întâmpla, nu erau tot ei? Nu era tot riscul de gripă?", a spus dr. Adrian Marinescu. 

„De aia nu refuză nimeni vaccinarea antirabică"

Potrivit medicului, gripa este subestimată și este considerată o boală ușoară care trece în câteva zile, deși pentru unii poate avea complicații grave.

„Ce vreau să spun este că teama că poți să mori - un lucru care chiar se întâmplă, cum e la rabie - te face să te vaccinezi. De aia nu refuză nimeni vaccinarea antirabică, ba dimpotrivă, în condițiile în care la gripă nu se întâmplă așa. Toată lumea spune: „Gripa și trece. Șapte zile”. Pentru unii trece, pentru alții nu”, a spus dr. Adrian Marinescu la DC News. 

Video:

Dr. Adrian Marinescu
vaccin antigripal
rabie
gripa
