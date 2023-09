De ce nu are burtă Dan Bittman la 61 de ani. Face asta în fiecare zi

De ceva timp, cântărețul nu mai mănâncă micul dejun, iar prima masă a zilei este după ora 14. Între orele 14 și 22, artistul mănâncă orice și se simte foarte bine, ba chiar a slăbit câteva kilograme. Pe lângă modificările în dietă, Dan Bittman este dedicat unui stil de viață activ, cu un accent deosebit pe mersul pe jos. În trecut, a practicat și exerciții în sală, dar nu a mai făcut acest lucru în ultimele luni.

“De câteva luni încoace, și am văzut că la mine a dat rezultate, mănânc după ora 14:00. Sar peste masa de dimineață, mănânc între 14.00 și 22.00, să zic, dar pot să mănânc orice. Și pur și simplu am slăbit fără ca să fac niciun efort. Da, sunt ok cu mine, adică mă simt foarte bine așa. Mișcare… Mai multe mers de jur-împrejurul Herăstrăului. Da, am făcut sală, puțină sală, dar acum de câteva luni am lăsat-o”, a declarat solistul trupei Holograf pentru Ciao.ro.

Dan Bittman a mai spus că nu urmează tratamente estetice, dar are grijă să aplice mereu o cremă hidratantă pe față. “Niciun secret. Pur și simplu e fericirea de a trăi, de a fi, de a cânta. Serios, nu am un secret, nu am de astea… nu-mi fac buze, nu-mi fac la ochi. Am o singură cremă cu care trebuie să mă dau că altfel mă înroșesc, așa pe față. Și asta-i tot”, a mai spus acesta.

Dan BIttman s-a născut pe 29 martie 1962, în București. Cariera sa muzicală a început în anii '80, iar Holograf a devenit cunoscută cu hituri precum "Banii vorbesc" și "Stai în poala mea". Dan Bittman a colaborat cu această trupă pentru mulți ani, înregistrând albume de succes și câștigând numeroase premii. Pe lângă muzică, Dan Bittman a avut apariții și în alte domenii artistice, cum ar fi televiziunea și filmul. Este cunoscut și pentru implicarea sa în proiecte umanitare și pentru preocuparea sa pentru probleme sociale și ecologice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News