De ce își vinde casa Gabriela Cristea: Odată cu trecerea timpului, evoluezi ca om...

Gabriela Cristea are de gând să-și vândă casa și să construiască alta, de la zero.

"Am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare. Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi?, chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta.

Este o mare realizare, doar că, odată cu trecerea timpului, și tu evoluezi ca om și-ți dorești alte lucruri. Este o discuție în sensul ăsta și poate la anul, în primăvară, o să scoatem casa la vânzare și o să bifăm a doua construcție, pentru că nu o să cumpărăm o casă de-a gata, ci o să ne facem altă casă, dacă va fi să ni se împlinească acest plan.

"Visurile sunt făcute să fie trăite"

Avem multe realizări în viață, suntem pe plus în viața asta, dar, în același timp, nu trebuie să te oprești niciodată după ce spui că ți-ai atins unul dintre visuri. Visurile sunt făcute să fie trăite și cred că în fiecare zi ar trebui să ne clădim visuri, asta ca să ne țină în priză și să ne facă activi, pentru că pe mine activitatea mă ține în priză și mă face fericită", a spus Gabriela Cristea pentru viva.ro.

"Pentru noi, în viață, nu au contat atât de mult banii, drept dovadă că la viața mea am pierdut foarte mulți bani și, cu toate astea, nu am rămas ancorată în ideea de "vai, am pierdut banii pe care i-am muncit", ci m-am concentrat, am continuat să muncesc și am luat-o de la capăt. Și iată că am făcut lucruri frumoase și sunt sigură că mai sunt dispusă să fac chestia asta o dată și încă o dată, și încă o dată, mai ales că acum am și familia mea pentru care merită să lupt în fiecare clipă a vieții mele", a mai spus vedeta tv.

Vezi și: "Nimeni niciodată nu a știut cât de greu ne-a fost...". Gabriela Cristea, despre căsnicia cu Marcel Toader și banii pierduți: Aș putea să mă războiesc cu fiul lui

Gabriela Cristea, bolnavă: Recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News