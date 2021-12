De ce își trimite o mamă fiica la școală cu o inimă desenată pe mână. Motivul dureros

În ultimii ani, școlile din Statele Unite ale Amercii au fost ținta celor mai terifiante masacre din istorie. Sute de elevi au căzut pradă atacurilor armate sângeroase, motiv pentru care o mamă a ales să-și trimită fiica la școală cu o inimă desenată pe mână.

"În fiecare zi, o trimit pe fiica mea la școală cu o inimă desenată pe mână. Le spun prietenilor și profesorilor că este pentru ca, atunci când îi este dor de mine, să o poată privi, să o atingă și să știe că sunt mereu lângă ea. Dar vreți să vă spun adevărul? O trimit la școală cu o inimă desenată pe mână astfel încât, dacă se va trezi vreodată stând lipită de un perete într-o cameră întunecată, cu genunchii strânși la piept, cu capul aplecat de teroare și lacrimi care îi curg pe obraji în timp ce clasa ei așteaptă ca un criminal înarmat să încerce mânerul ușii, să știe că o iubesc.

Încă nu e destul de mare ca să aibă un telefon mobil, așa că acesta e singurul mod în care îmi pot lua rămas bun de la ea, în cazul în care pică victima vreunui atac sângeros. E dur, da. Dar a trecut mai bine de o săptămână de la cel mai recent atac armat din școală. Lumea a mers mai departe și pare să fi uitat de faptul că astfel de tragedii se petrec frecvent, cu precădere în școli. Eu nu pot să uit. Continui să desenez inimi pe mâna copilului meu și să mă rog ca singurul moment în care să aibă nevoie de ele să fie atunci când îi este dor de mine”, a scris o femeie din SUA, pe Facebook, potrivit qbebe.ro.

"Mama îmi cere bani să aiba grijă de copilul meu"

O altă tânără mamă a făcut mărturisiri suprinzătoare. Femeia a povestit că mama sa i-a cerut bani pentru a avea grijă de cel mic.

"Mama mea este tânără, are 55 de ani, este sănătoasă și în putere și, deși nu are un job, ieșind la pensie devreme pentru că a lucrat la o instituție de stat ce oferă acest beneficiu (plus o pensie destul de mare), are un mini-business de păpuși pentru copii pe care le croșetează ea și mai ia uneori comenzi de torturi și prăjituri. Prin urmare, se menține ocupată și reușește să facă ceva bănuți din asta.

Băiețelul meu, Matei, este complet înnebunit după ea, o iubește până la cer și înapoi și sentimentul este reciproc. Cei doi se înțeleg de minune, iar eu nu am nimic de reproșat mamei mele, care, atunci când stă cu el, respectă regulile pe care eu și soțul meu le-am decis în creșterea lui Matei și în același timp reușește să aducă și parte din personalitatea ei și stilul ei de parenting, cu care m-a crescut pe mine. Ca să înțelegeți mai bine, eu sunt procuror, am un job destul de dificil și obositor, dar care îmi place și, din păcate, nu prea lasă loc de întors când vine vorba de program și de întoarcerea din concediu de maternitate. Așa că de luna viitoare, trebuie să mă întorc la muncă.

Încă din septembrie am început să îl ducem pe Matei la creșă, ca să se acomodeze. La început 2-3 ore, până am ajuns la un program de la 8 la 16.00, care să se muleze pe programul meu. Problema este că eu nu pot ajunge exact la ora 16.00 să îl iau, jobul meu fiind imprevizibil. Așa că am apelat la mama mea să îl ia de la creșă și să stea cu el 2 ore pe zi, astfel încât să îmi ofere mie liniștea că nu trebuie să mă stresez la muncă să îmi forțez programul. Am rugat-o de asemenea să fie disponibilă în zilele când cel mic se îmbolnăvește (ceea ce s-a și întâmplat de mai multe ori și se va mai întâmpla).", povestește o mamă, sub protecția anonimatului, pe qbebe.ro.

