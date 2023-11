"De ce 19, măi moșule?". Ioan Helender, fază tare cu ministrul Culturii din Austria: "S-a simțit insultată de răspunsul meu"

"Totdeauna mi-am dorit mai mult decât a ieșit. Dar câteodată, cel puțin în viața mea, unele au ieșit și nedorite. Direcția Operei din Viena nu a fost dorită, că ar fi fost dement ca eu, ca un refugiat din România, din Timișoara mea, la Viena, să nădăjduiesc să îmi doresc să ajung directorul uneia dintre cele mai importante instituții din Austria. Eu nu mi-am dorit să rămân în Austria, eu mi-aș fi dorit să fiu în Italia. Îmi era mult mai aproape decât Austria. Nici Viena nu mi-a spus mult. Așa că, să îți răspund scurt la întrebare, și unele lucruri nedorite au devenit împlinite", a spus Ioan Helender în podcastul Avangarda, cu Ionuț Vulpescu.

"Dacă 19 ani nu mi-am făcut onoarea, nici într-un an nu o să mai reușesc”

"Dacă mă întrebi și dacă nu mă întrebi, dar să mă întreb eu: "De ce 19, măi moșule? Dă-o-n mă-sa, faci 19? Puteai să faci 20!". Eh, la 19 ani a venit o nouă ministră, o doamnă. Am fost la ea, m-a lăudat în ceruri și pe România a lăudat-o – păi, lăudându-mă pe mine, am inclus întotdeauna și țărișoara mea - și zice: "Vă mulțumesc, bineînțeles, pentru tot ce ați realizat! Vă acord încă un an de onoare!” Și eu, în loc să zic "sărut mâna, să trăiți!”, zic: "Doamna ministru, dacă 19 ani nu mi-am făcut onoarea, nici într-un an nu o să mai reușesc să o fac!”.

Eh, cu asta a căzut cortina de fier între mine și doamna ministru și s-a terminat cu 19 ani, că ea s-a simțit insultată de răspunsul acesta al meu. Dar am mai tras eu așa, o figură, între timp, că mi-am cam dat seama că de aici nu mai iese onoarea. La agenția de presă din Austria - Austria Presse Agentur -, cea mai prezentă ca oficiu de comunicare, am comunicat eu că nu doresc să îmi prelungesc contractul. Gata! Am 75 de ani, e destul! Și am plecat mândru și frumos cu 19 ani!", a mai povestit Ioan Helender.

