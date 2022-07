David Popovici și antrenorul Adrian Rădulescu, decorați de Klaus Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler sportivului David Popovici, dublu medaliat cu aur, în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru talentul, dăruirea, devotamentul şi profesionalismul de excepţie dovedite în cadrul celei de-a 19-a ediţii a Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Budapesta (18 iunie – 3 iulie 2022), impunându-se ca un simbol al tinerei generații de campioni şi contribuind, pe această cale, la afirmarea sportului românesc pe plan internațional.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru dăruirea, devotamentul şi profesionalismul de care a dat dovadă în pregătirea participării româneşti la cea de-a 19-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Budapesta (18 iunie – 3 iulie 2022), contribuind astfel la cucerirea a două medalii de aur, Președintele României a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler antrenorului Adrian Rădulescu, anunță Administrația Prezidențială.

David Popovici, despre sacrificiile pentru a deveni nr. 1

Întrebat ce sacrificii a trebuit să facă pentru a deveni numărul unu, David Popovici a oferit următorul răspuns: „Nu am considerat și nu consider că fac sacrificii. Este o alegere personală. Nu am sacrificat copilăria sau adolescența, pentru că am făcut ceea ce îmi place și acum să fac: înot de plăcere, am prietenii și familia alături. Am mers la școală, am fost în tabere, la mare de 1 mai, la concerte atunci când am dorit, deci nu am sacrificat nimic din ceea ce se presupune. Am avut o copilărie normală: m-am jucat, m-am distrat, am avut prieteni și asta fac în continuare.”

„Am o echipă perfectă pentru mine, lângă mine: antrenor, preparator fizic, kinetoterapeut, nutriționist și analist video. Ei sunt cei pe mâna cărora mă las, iar sfaturile lor sunt cele mai importante. Am încredere, îmi dau încredere”, a spus, pentru Antena 3, David Popovici.

