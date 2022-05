Dănuţ Lupu, săgeţi la adresa jucătorilor lui Dinamo: Apă bei, apă joci. Cum au băut 26 de jucători doar 4 sticle de vin?

„Îl respect pe domnul Badea, dar nu l-am înțeles, nu mai ai nicio treabă, dar îi inviți la masă.

Am mai avut o discuție acum mulți ani, când eram la Rapid, în care spuneam: apă bei, apă joci, stați liniștiți. Dacă te duci cu conducătorii la masă și bei apă, apoi te ascunzi prin toate cârciumile, nu e frumos, dacă tot vrei să bei, ia și bea. Nu cred că domnul Badea i-a invitat la masă, le-a pus 4 sticle de vin și celorlalți le-a spus: ‘Beți apă’.

Nu spun că sunt consumatori de alcool jucătorii de fotbal, dar nu pot să cred că te duci la o masă 26 de jucători și bei 4 sticle de vin. Și înainte de meci, nea Mircea, seara când eram în cantonament, ne dădea un pahar de vin. Dacă stai să te gândești, un pahar de vin roșu la 30 de inși, tot sunt 8 sticle, nicidecum 4”, a spus Dănuț Lupu la Pro Arena.

Țiriac, despre Dinamo București: "Este un dezastru! Mă întreb dacă domnul Lucescu nu se gândeşte să îşi ia şi două-trei ore libere pe zi"

Situaţia nu este tristă la echipa de fotbal Dinamo, este un dezastru, aproape o catastrofă, a afirmat, recent, omul de afaceri Ion Ţiriac, care a precizat totodată că exclude varianta de a investi la gruparea bucureşteană, transmite Agerpres.



„Nu ştiu multe despre Dinamo, ştiu că nu joacă bine echipa şi că poate să retrogradeze sau a retrogradat. Nu mă implic, fotbalul nu este sportul meu, poate să se facă 100 de stadioane, trebuie să fie şi cineva care să joace pe acel stadion. Nu este tristă situaţia de la Dinamo, este un dezastru, aproape o catastrofă. Sunt acestea două cluburi, Steaua şi Dinamo, care au dat glorie peste 50 de ani", a spus Ţiriac.

El a comentat şi posibilitatea revenirii antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo, din 2024, odată cu reconstruirea stadionului. „2024, nu 2240. Bine, domnul Lucescu are dreptul să facă ce doreşte dumnealui, sau ce îi place cel mai mult, însă mă întreb dacă domnul Lucescu, la cei 60 de ani ai săi pe care îi are, nu se gândeşte oarecum să îşi ia şi două-trei ore libere pe zi", a mai spus fostul tenisman.



Echipa de fotbal Dinamo se confruntă de mai mult timp cu mari probleme financiare, fiind susţinută în mare parte de către suporterii "alb-roşii". În ultima etapă a play-out-ului Ligii I, Dinamo a remizat vineri seara, cu UTA Arad, scor 1-1, pe teren propriu şi ocupă locul 8 în clasament fiind nevoită să joace barajul de menţinere pe prima scenă.



Omul de afaceri Ion Ţiriac a participat sâmbătă la lansarea FOR Tennis Summer Camp 2022, un program de iniţiere gratuită pentru 50 de copii cu vârste între 4 şi 8 ani, pe cele două terenuri de tenis existente în acest moment la Complexul Sportiv Ion Ţiriac din Sectorul 2.

