Dani Oțil, situație ciudată: Am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic

"Voiam să vă întreb când ați primit ultima oară un bilețel scris de mână, dacă vă aduceți aminte.Unii au fani, alții obsedați în bloc. O să încep eu că poate nu aveți curaj. Stăteam la garsoniera, acum 10 ani și mi-a scris să vecina de la alt etaj, cu care mă vedeam în fiecare zi la fix aceeași oră în lift, dar niciodată nu am comunicat, pentru că era timidă.

Mi-a scris un bilețel frumos și a terminat cu un soare care zâmbea. Băi, ce ciudată și îmi cer scuze acum, poate vecina mea de atunci e măritată, are copii, poate are nepoți. Vecina timida am trecut-o în telefon. N-am sunat-o niciodată, pentru că eu am primit, eu nu mă uitam în poștă pentru că îmi scria doar banca și mă durea fix în poștă de bancă. Și am găsit biletul la 6 luni după. Mi-era rușine să zic, că era datat pe vremuri", a spus Dani Oțil, potrivit viva.ro.

În prezent, Dani Oțil este căsătorit cu Gabriela Prisăcariu. La începutul anului 2020, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Relația lor a stârnit numeroase controverse privind diferența de vârstă și de înălțime. Între frumoasa blondă și prezentatorul TV există o diferență de 12 ani, iar când vine vorba de înălțime, Gabriela Prisăcariu este cu 5 cm mai înaltă decât Dani Oțil. Cei doi sunt părinții unui băiețel, Tiago.

Gabriela Prisăcariu l-a cunoscut pe Dani Oțil în timp ce prezenta o rochie de mireasă la Antena 1. "În redacția Antenei 1. Eu eram în rochie de mireasă, la ora 11:00 dimineața, iar el terminase emisiunea”, le-a povestit fotomodelul fanilor despre prima ei întâlnire cu Dani Oțil.

