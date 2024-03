Dani Mocanu s-a filmat alături de o domnișoară în patul matrimonial al lui Nicolae Ceaușescu. Cum se justifică manelistul / foto

Controversatul manelist Dani Mocanu revine în atenția publicului după o perioadă dificilă de arest la domiciliu. De curând, acesta și-a câștigat libertatea condiționată, aflându-se sub control judiciar, iar decizia a fost marcată de un proiect inedit. Mocanu a ales o locație cu puternic impact simbolic pentru a filma un nou videoclip: apartamentul lui Nicolae Ceaușescu din Palatul Snagov.

Imaginile distribuite de manelist pe rețelele sociale nu numai că au atras atenția asupra locației inedite, dar au iscat și discuții aprinse din cauza scenelor provocatoare în care apare alături de o domnișoară. Filmările au inclus și momente intime în patul matrimonial, alimentând și mai mult controversele asociate de obicei cu numele lui Dani Mocanu. Manelistul și-a exprimat însă dorința de a obține în sfârșit dreptate în legătură cu o altercație din anul 2020, care a dus la arestul său la domiciliu. El afirmă că și-a ispășit partea de pedeapsă, dar consideră că alți participanți la conflict au scăpat fără să fie trași la răspundere, creând o situație inechitabilă în ochii săi.

Acesta a menționat ulterior pe Facebook: Doresc sa se subliniez faptul că: Filmările efectuate in Palatul fostului președinte Nicolae Ceaușescu, respecta bunele moravuri, nu sunt obscene, jignitoare, vulgare, amenințătoare sau de natura sa provoace indignarea sau sa lezeze demnitatea și onoarea instituției. Scenele noului meu videoclip nu pot afecta negativ imaginea sau reputația Palatului. Am semnat un contract și mi-am asumat toate aceste obligații. Sunt liber de curând și nu doresc probleme sub nicio forma.

