Dana Budeanu spune că nu e mai „nimic” în legătură cu boala Covid-19 în Italia. Naty Badea, care trăiește acolo, a contrazis-o

Pe măsură ce europenii s-au bucurat de o vară fără restricţii, numărul cazurilor cu SARS-CoV-2 a început să crească. Se discută din ce în ce mai des de purtarea măştii de protecție.

Miercuri seară, într-o intervenție la Antena 3, Dana Budeanu a făcut următoarele precizări: „Vreau să înțeleagă toată România. Eu sunt în Franța, am fost în Italia, am revenit în Franța, plec în Italia iar în august. De două ori. Nu știu... Vreau să mă credeți pe cuvânt. Eu sunt aici. Nu există nimic. Nimic! Deci nimic! Nu e nimeni cu mască. Că mai sunt unul, doi... poartă că așa vor ei.”

„Ne așteaptă alte greutăți, haideți să o lăsăm cu prostia asta, (...), îi ținem pe oameni cu boala asta și ce e ea, mă rog, ce se consideră a fi”, a spus Dana Budeanu, miercuri seară, la „Sinteza Zilei”, emisiune moderată de Mihai Gâdea la Antena 3.

Ulterior, Naty Badea, care locuiește în Italia de un an, a avut un mesaj pentru Dana Budeanu. „Vreau să-i spun doamnei Dana Budeanu că eu trăiesc în Italia de un an, călătoresc des cu trenul, iar în tren absolut toată lumea poartă mască FFP2. Eu nu am văzut pe nimeni fără, poate era dânsa într-un alt vagon.”

„Nu am spus că eram în tren. Am spus doar că acestea sunt impuse la cei care halesc”, a intervenit Dana Budeanu.

Ministerul Sănătăţii din România: 6.779 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2

Un număr de 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, cu 879 mai puţine faţă de ziua anterioară, a anunţat, miercuri, Ministerul Sănătăţii.



Conform ministerului, 1.345 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima trecere prin boală.



Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt în Bucureşti - 1.306 şi în judeţele Cluj - 544, Constanţa - 453, Timiş - 305, Prahova - 297, Iaşi - 261, Sibiu - 257, Dolj - 250 şi Ilfov - 239.



Rata de infectare înregistrată la 14 zile, la nivel naţional, este de 1,32 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare incidenţă este în Bucureşti - 5,05, urmată de judeţele Ilfov - 3,52, Cluj - 2,81, Constanţa - 2,76, Braşov - 2,74 şi Sibiu - 2,69.

Amintim că Naty Badea a acordat un interviu pentru DCNews în ianuarie. Întrebată cum este să locuiască în Italia și care sunt principalele diferențe față de România, Naty Badea a răspuns astfel: „Italia este fără îndoială o țară superioară, din multe puncte de vedere, față de România, cu toată dragostea subiectivă pentru țara mea, trebuie să recunosc acest lucru. De exemplu, după părerea mea, învățământul în Italia, în acest moment, este superior celui din România. Pe de altă parte, birocrația aici este mult mai stufoasă și mai absurdă decât în România, cred că puteți să inmulțiți cu o mie chiar.”

„Sunt multe aspecte complicate ale vieții de zi cu zi cu care mi-a fost greu să mă obișuiesc, multe reguli diferite, multe mentalități diferite. Unul din lucrurile pe care le apreciez în Italia este spiritul civic, care este unul remarcabil și asta se reflectă în multe domenii ale vieții. Eu am decis să vin în Italia pentru motive strict personale și, cum întotdeauna am ținut viața mea privată foarte discretă, astfel voi face și de această dată”, a explicat Naty Badea.

Naty Badea a spus că nu s-a simțit niciodată discriminată în Italia pentru că e româncă. „Absolut niciodată. Nici înainte, când veneam doar în vacanță, nici acum că locuiesc de șapte luni în Italia. Poate și pentru că le vorbesc foarte bine limba. Oricum, cred că italienii sunt un popor extrem de tolerant și primitor, obișnuit cu toate națiile care au emigrat de-a lungul timpului aici. În plus, românii sunt cea mai numeroasă comunitate de străini din Italia”, a spus Naty Badea.

