Dan Vîlceanu, ministrul Finanţelor: Sunt un om cu nevoi simple! Nu e relevant să știe lumea cât economisesc din moment ce românii trăiesc cum trăiesc

Întrebat cât cheltuie lunar pentru cumpărături, ministrul Vîlceanu a spus că este un om cu nevoi destul de simple și nu iese foarte des să mănânce la restaurant. În acest moment, salariul unui ministru din România este de 10.000 de lei.

”Cartofii s-au scumpit cel mai tare. De fapt, toate s-au scumpit tare”, a continuat ministrul.

Întrebat cât economisește din salariul său de 10.000 lei, Dan Vîlceanu a spus la Antena 3 într-un interviu pentru Alex Vlădescu: ”Este o situație care diferă de la om la om. Eu v-am zis că sunt un tip cu nevoi simple. Din momentul în care am intrat în Parlament, am renunțat la toate afacerile pe care le aveam. Nu am alte venituri în afară de niște chirii pe care le încasez de la un imobil din Timișoara. Nu cred că reușesc să economisesc foarte mult. Situația mea personală este o situație care mă privește pe mine. Nu e relevant să știe lumea cât economisesc eu din moment ce românii trăiesc cum trăiesc”.

VEZI ȘI: Ministrul Vîlceanu confirmă majorările pensiilor și alocațiilor. Noile procente sunt însă departe de prevederile anterioare

Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, în cadrul unui interviu, a discutat despre majorările de pensii și alocații care urmează să aibă loc din ianuarie 2021.

Ministrul a confirmat că începând din ianuarie 2022 pensiile vor crește cu 6%. În ceea ce privește alocațiile ele vor fi mărite cu doar 20%, în contextul în care legea impunea o mărire cu 20% care a fost amânată în iulie 2021 și una cu încă 20% în ianuarie 2022.

”Cred că va fi o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie, undeva la 6%. Oricum, un lucru este cert: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2022”, a precizat Dan Vîlceanu, într-un interviu la Antena 3. Întrebat dacă e vreo șansă pentru a fi ajustat procentul, ministrul a precizat că se poate face acest lucru dacă există o rezervă bugetară, „dar rămâne de văzut, suntem într-o procedură de reducere a deficitului”.

În ceea ce privește alocațiile, care ar fi trebuit mărite de la 1 iulie 2021 cu 20% și la 1 ianuarie 2022 cu încă 20%, ministrul PNL a precizat că majorarea va fi doar de 20% începând cu ianuarie 2022.

”Există un calendar din punct de vedere al alocațiilor și ne vom ține de el. Nu aș vrea să intru în calcule suplimentare. (...) Cred că alocația de la 1 ianuarie 2022 va fi în jur de 486 de lei pentru copiii sub 2 ani și cu grad de handicap și de 234 sau 243 de lei de pentru copiii mai mari de 2 ani”, a confirmat Vîlceanu. Acest lucru înseamnă o majorare de doar 20%.

Întrebat dacă majorarea din iulie va mai fi primită sau rămâne amânată, ministrul a spus: ”Această sumă este în vigoare, nu există o altă calendarizare decât cea făcută deja. În legislația în vigoare există o singură majorare, cea de la 1 ianuarie”.

Ministrul Economiei a ținut să precizeze că salariile demnitarilor nu vor fi mărite.