Dan Petrescu a spus când va pleca de la CFR Cluj: Am geanta făcută

Întrebat dacă s-a gândit la demisie după meciul cu armenii, antrenorul clujenilor a negat categoric.

”Nu! În niciun caz!

Clar, obiectivul e să ajungem în grupe. Dacă ajungem în grupe şi avem parcurs bun în campionat, ne putem reveni. Oricine e antrenor aici e sub presiune, inclusiv Dan Petrescu, inclusiv dacă vine Mourinho.

Preşedintele clubului, Balaj, mi-a zis să stau liniştit, să-mi fac treaba”, a spus Petrescu.

Când pleacă Petrescu de la club: Am geanta făcută

”Vom ajunge unde ne dorim, adică în grupele Conference League şi vom câştiga campionatul. Eu sunt convins de asta, cu grupul care e acum. Sincer, a fost şi drumul ăsta până la Arad, cinci ore cu autocarul, care a fost prea mult….

Să nu uităm lucrurile bune pe care le-am făcut aici, în perioada în care am stat. În Europa, cu mine antrenor, au fost rezultate excelente, niciodată slabe. Rezultate foarte bune, care au adus foarte mulţi bani clubului.

Dacă clubul are încredere în Dan Petrescu, ştiţi că până la urmă rezultatele vor veni. Rezultatele vor veni 100%, cât timp voi fi aici”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu a spus, totuși, și cum se poate despărți de CFR Cluj.

”Eu nu voi pleca de aici, decât poate în momentul în care nu mai avem şanse la Europa, la grupe.

N-are ce să mă deranjeze, sunt obişnuit cu această meserie. E posibil orice la fotbal, poate când ies de aici, să zică: ’Vezi, că trebuie să pleci!’. Eu am geanta făcută.”, a mai spus Petrescu, citat de Digisport.

Pe cine a dat vina Petrescu pentru eliminare

'E foarte greu de înţeles ce s-a întâmplat. Băieţii s-au bătut, au încercat... a fost un meci echilibrat, deşi parcă noi am avut mai multe ocazii. Ei au ratat şi un penalty şi credeam că acolo se termină meciul. Sunt foarte supărat şi trist, e greu să îmi găsesc cuvintele. E cea mai mare dezamăgire a mea la CFR Cluj această eliminare. Practic nici n-am pierdut dubla, am făcut 0-0 şi 2-2, dar la penalty-uri n-am câştigat niciun meci în carieră, parcă sunt blestemat.', a spus Petrescu.

'De dimineaţă nu mi-a plăcut nimic. În ziua meciului doi jucători s-au accidentat, n-am mai avut asta de mult. Nu cred că de asta am fost eliminaţi, dar parcă prea multe ghinioane. La 1-0 mă mai gândeam că pot să egaleze, dar la 2-1 nu credeam că vor reuşi să mai înscrie mai ales după ce au ratat penalty. Cu atât e mai mare dezamăgirea şi încă o dată s-a dovedit că fotbalul e imprevizibil şi e posibil orice', a afirmat el la postul Digisport.

'Nu le-a cerut nimeni jucătorilor să se apere în repriza a doua. Băieţii au fost mult pe drumuri, nu ne-am antrenat cum trebuie şi cred că au căzut fizic. Iar în subconştientul lor credeau că e 1-0 pentru noi. Pe final, când mai erau 3 minute, s-au băgat toţi în poartă, dar nici atunci nu le-am zis să ne apărăm, ci să şi jucăm. Pentru că nu poţi să stai numai în apărare tot meciul să nu iei gol. Aici au greşit puţin şi jucătorii că s-au retras', a explicat Petrescu.

Tehnicianul a menţionat că formaţia sa trebuie să meargă înainte, aşa cum au făcut şi alte echipe din România în anii trecuţi când au fost eliminate din cupele europene de adversari mai slab cotaţi.

'Pentru mine în cupele europene asta e cea mai dureroasă eliminare. Nu am avut o asemenea dezamăgire. Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru cei care au investit. Sunt convins că toată lumea e foarte supărată. Sunt foarte, foarte trist. Acum e foarte greu pentru CFR... dar cum au mers mai departe şi alte echipe din România, trebuie să meargă şi CFR înainte. Rămâne acum să ne calificăm în grupele Conference League, să încercăm să facem puncte, dar sigur nu va fi niciun meci uşor. Am văzut şi azi, campioana Armeniei nu e o echipă de pe stradă, e o echipă închegată şi cu puţin noroc a plecat cu o victorie. Şi noi am eliminat-o pe Celtic, am jucat de la egal la egal cu Sevilla... nu contează bugetele, pe teren contează rezultatul. Iar tabela spune că noi am pierdut azi', a precizat antrenorul.

Întrebat ce părere are despre faptul că anumiţi fani i-au cerut demisia la finalul partidei, Dan Petrescu a răspuns: 'Fiecare poate să să facă ce vrea, să strige ce vor ei'.

