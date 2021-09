Dan Negru: Revoluția anunțată de Caramitru, în direct, cu "Fraților, am învins !", n-a prea învins. Avea dreptate

"Revoluția anunțată de Caramitru în direct cu "Fraților, am învins !", n-a prea învins.Comuniștii zeloși de ieri sunt capitaliștii sălbatici de azi. Am găsit bustul lui Țepeș. Era singurul care m-ar fi convins cu "fraților, am învins". Dormeai cu punga de aur la cap și ți-era frică să n-o furi tu de la tine. Caramitru avea drepate: "Azi, noi știm cine sunt hoţii și ei, hoții, știu că noi știm. E o comedie amară". Pe Țepeș l-aș fi crezut : "Fraților, am învins...", a scris Dan Negru pe Facebook.

Actorul Ion Caramitru a murit, duminică, pe patul Spitalului Elias, unde era internat din data de 10 august. Zilele acestea, actorul Ion Caramitru trebuia să se afle la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Din cauza problemelor medicale, actorul a lipsit de la eveniment.

În zilele de 21 şi 22 decembrie 1989, Caramitru s-a numărat printre conducătorii manifestaţiilor anticeauşiste din Bucureşti. La 22 decembrie 1989, în fruntea unei coloane de manifestanţi, a pătruns în clădirea Televiziunii Române, fiind primul care a anunţat pe postul naţional de televiziune înlăturarea dictaturii, scrie Agerpres. La ora 12:51, a fost prima transmisiune în direct a Televiziunii Române Libere.

"Fraţilor, am învins!"

Pe 22 decembrie, România comemorează 32 de ani de la Revoluţia care a dus la căderea comunismului. În acele zile, mulți dintre români aflau de la televizor, de la scriitorul Mircea Dinescu şi actorul Ion Caramitru, alături de alți revoluţionari, că dictatorul Nicole Ceauşescu a fugit. "Fraţilor, am învins", strigau revoluţionarii aflaţi în Studioul 4 al Televiziunii Române Libere, potrivit tvr.ro.

"În decembrie 1989, Ion Caramitru era de 25 de ani actor la Teatrul Bulandra. La televizor fusese interzis de Elena Ceauşescu pentru felul cum recitase „Glossa”. Ziua de 21 decembrie l-a prins între Cluj şi Bucureşti, pe drum pentru o întâlnire cu studenţii cărora urma să le vorbească despre Eminescu. Pentru că Timişoara dăduse semnalul începerii Revoluţiei toate activităţile din universităţi au fost interzise, aşa că s-a întors cu ultimul avion civil care a mai zburat pe curse interne la Bucureşti. Actorul s-a întors în Capitală pe 22 decembrie, puţin după fuga lui Nicolae Ceauşescu. Zilele Revoluţiei l-au purtat mai târziu de la TVR la Palatul Regal şi apoi din Piaţa Romană până la C.C. Si a devenit unul dintre chipurile căderii comunismului în Romania”, a povestit Irina Păcurariu, la TVR.