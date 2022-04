Dan Negru: Cunosc oameni importanți de TV care au studii medii. Ar fi inacceptabil asta într-o societate așezată

"Noi am fost pionierii breslei TV în România, până în 89 aveam doar 2 ore la televziune și alea cenzurate. Apoi am apărut noi care am deschis drumuri. Am să-ți spun un secret pe care nimeni nu l-a verbalizat până azi: în lumea civilizată a televiziunii, prezentatorii sunt maturi, nu sunt puțoi de 20 de ani pentru că n-au credibilitate. Pe noi ne-au ales tineri pentru că tinerii nu erau corupți politic de regimul comunist care abia dispăruse. Publicul ne-a îngăduit pentru că nu eram murdăriți politic. Esca, Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, Brenciu, noi toți, ne-am apucat de proiecte TV mari, formate internaționale, pe când aveam 20 și ceva de ani.

În mod normal, acele proiecte ar fi fost prezentate de prezentatori cu experiență. Dar în România cei cu experiență erau compromiși de regimul comunist. Asta a fost norocul și șansa noastră. Așa că, da! Am intrat nepregățiți în breaslă, dar eram curați. Asta e și motivul pentru care noi, la 40-50 de ani, am ajuns deja "dinozauri", deși în lumea civilizată a TV-ului asta e vârsta la care cei mai mulți încep treaba", a spus Dan Negru, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Cunosc oameni importanți de TV care au studii medii, liceul"

"Showbizul românesc are multă poleială, sunt multe butoaie goale care fac doar gălăgie. Am întâlnit personaje mediatizate intens în presă care nu știu să vorbească corect gramatical sau care n-au cele mai subțiri cunoștințe de cultură generală. Cunosc oameni importanți de TV, nu vedete, nu din cei care apar la TV ci mai grav, din cei care sunt în spatele camerelor, adică „creiere” care creează conținut și au avut pe mână sute de milioane de dolari în anii ăștia și care au studii medii, liceul. Ar fi inacceptabil asta într-o societate așezată. Nu există la BBC sau FOX producători, creiere, manageri cu studii medii.

Uneori asta se transmite și fanilor. Televiziunea nu ajută prea mult, dimpotrivă. De fapt, asta încercăm noi cu noul quizz, „Jocul Cuvintelor”: să arătam că există și oameni isteți, oameni cu creier. O fi cool și aspirațional să fi bucătar dar e la fel de cool să-ți faci copilul cu o treaptă mai domn. Toți vrem asta! Am un respect maxim pentru cei care au școlile profesionale, fără ei societatea ar regresa dar să nu ridicăm în slăvi un bucătar care apare la TV și să ignorăm un profesor sau un medic chiar dacă pentru ei nu s-au inventat formate de televiziune. De fapt, și pentru ei va exista „Jocul Cuvintelor”, noul meu quizz", a mai spus Dan Negru.

