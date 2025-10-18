Dan Bitmann spune ce-ar fi făcut dacă era premier sau președinte: ,,M-au făcut în toate felurile. O să înghițim lături la nesfârșit"

Solistul trupei Holograf a criticat lipsa de implicare a autorităților și a spus ce ar fi făcut el dacă ar fi fost în locul premierului sau al președintelui.

„Sunt niște situații foarte complicate. Mie nu-mi place să acuz fără să știu foarte clar. Întrebarea e cine a dat din nou drumul la gaze: e vreo autoritate, sau mâna inconștientă a vreunui locatar care a vrut să aibă căldură în ziua aceea?”, a spus Dan Bittman.

Artistul a subliniat că reacția autorităților a fost lentă și lipsită de empatie. „Pot să vă spun ce aș fi făcut în locul președintelui sau al premierului: aș fi fost acolo, în primul rând, și aș fi creat vestita celulă de criză. Astfel aș fi aflat mai rapid ce s-a întâmplat. Dar eu sunt alt tip de om. Prin natura meseriei mele, sunt alături de oameni mereu. Nu vreau să mă laud cu chestia asta, dar cred că e nevoie de alt tip de oameni care să ne conducă”, a declarat Bittman.

Cântărețul a continuat, comparând clasa politică actuală cu niște „doctori” care refuză să se apropie de pacient.

„Politicienii noștri sunt ca doctorii care te consultă din ușă: nu vor să pună mâna pe tine ca pacient. Noi, românii, avem nevoie de un doctor care să vină și să pună mâna pe noi, să empatizeze, să ne explice ce ne doare și de ce. Așa sunt românii, într-un fel: trebuie să simți că-i iubești, că ești alături de ei. Dacă tu, de la înălțimea postului tău, te uiți așa de sus, ești foarte suficient...”, a spus el.

În opinia lui Bittman, lipsa de compasiune și implicare este principala problemă a clasei politice din România.

,,M-au făcut în toate felurile"

Artistul a făcut o paralelă între tragedia din Rahova și alte momente dureroase din istoria recentă a României. „În ultimii 5-10 ani, ați avut impresia că s-a petrecut cineva de soarta dvs ca român? A fost și cazul Colectiv, o tragedie inimaginabilă și care s-ar fi putut soluționa altfel. Eu cred că poporul român e așa, în derivă, și trebuie să aibă grijă singur de el însuși”, a afirmat solistul trupei Holograf.

Dan Bittman a reamintit și episodul în care a fost criticat pentru că a declarat că ar pleca din România în cazul unui război. „Am mai spus-o, am fost înjurat când am spus că vreau să plec din țară în momentul în care ar începe un război, pentru că sunt sigur că nimeni n-ar avea grijă de mine. Nu m-am bazat niciodată nici pe guvern, nici pe pensie, nici pe nimic. Așa sunt eu construit. Am fost, încă de pe vremea lui Ceaușescu, demolat de două ori. Așa m-am obișnuit, așa merg în continuare”, a explicat el.

„Românii trebuie să se schimbe. Altfel vom înghiți la nesfârșit lături aruncate de sus”

„E vina noastră, atitudinea pe care o avem de fiecare dată, felul în care primim toate veștile acestea care ni se dau din înaltul cerului trebuie să se schimbe. Dacă noi nu ne schimbăm, dacă nu reacționăm, dacă nu luăm măsuri împotriva celor care ne fac rău, niciodată nu o să ieșim din asta. O să înghițim la nesfârșit lături care ni se aruncă de sus. Asta trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna”, a spus artistul.