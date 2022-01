Cuvântul din limba română apărut între anii 869-885 după Hristos. Te-ai fi gândit?

Cele mai vechi atestări ale unor cuvinte românești apar în unele texte slavone cu 1.155 de ani în urmă. De exemplu, cuvântul cumătră apare într-un text datat prin anii 869-885 după Hristos, potrivit vorbepentrusufletblog.wordpress.ro.

Cele mai vechi cuvinte spuse de om

Există mai multe cuvinte care erau folosite chiar de homo sapiens. Iată despre ce termeni este vorba...

"Dacă observăm ‘tu’, ‘eu’ și ‘cine’, putem spune că aceste cuvinte sunt probabil vechi de cel puțin 15.000-20.000 de ani. Sunetele folosite pentru aceste semnificații erau, probabil, foarte asemănătoare cu cele folosite astăzi”, a spus Dr. Mark Pagel, de la University of Reading’s School of Biological Sciences, potrivit shtiu.ro.

După ce a studiat aproximativ 200 de cuvinte comune în toate limbile europene şi asiatice, Mark Pagel şi colegii săi au tras concluzia că aproximativ 23 de cuvinte au rădăcini comune. Cele mai vechi 20 de cuvinte folosite de homo sapiens sunt, în această ordine: cine, doi, trei, eu, cinci, noi, patru, cum, unu, nume, limbă, nou, tu, unde, stea, a da, noapte, mână, a muri.

Printre cele mai vechi cuvinte se mai numără: foc, cenușă, vierme, bărbat, mamă sau a auzi. Cele mai vechi cuvinte exprimate în limba engleză sunt: I, who, we, thou, two, three, five.

Opt cuvinte din limba română care au dispărut

Ardău – ardelean, român care locuiește în Ardeal

Boreasă – nevastă, soție

Cioareci – ițari, izmene

Duhan – tutun (vine de la „a duhni”)

Făgădău – crâșmă, birt

Torocală – amestecătură, chestii puse laolaltă

Zicalaș – cântăreț, scripcar

Ciupag - partea iei de la brâu în sus, care are cusături deosebite. 2. bucată de pânză cât o batistă primită de un copil care duce crucea sau sfeșnicul la înmormântare. 3. ie. 4. partea rochiei care îmbracă pieptul și spatele; pieptar, corsaj, mânecar. 5. gulerul cămășii cu flori, al iei. 6. broderie pe pieptul iei.

