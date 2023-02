Cutremurele pot fi prezise de animale? Imaginile apocaliptice surprinse înainte de producerea seismului din Turcia. Păsările zburau haotic, câinii urlau - Video

Păsările zburau neregulat deasupra clădirilor acoperite cu zăpadă. Câinii urlau tare. Apoi, un cutremur devastator în Turcia și Siria a devastat clădiri și a ucis peste 5.000 de oameni, scrie The Washington Post.



Utilizatorii rețelelor de socializare au susținut că animalele se comportau ciudat chiar înainte de producerea cutremurului masiv de 7,8 grade, urmat de replici semnificative. Deși The Washington Post nu a putut verifica imediat filmările, ideea că animalele pot detecta cutremure puternice înaintea oamenilor este o teorie din cele mai vechi timpuri. Există cercetări științifice care o susțin.

În același mod în care mașinile seismologice pot capta tremurături nedetectabile pentru corpul uman, animalele pot simți micile șocuri care călătoresc prin Pământ cu câteva secunde înainte ca oamenilor să simtă valurile puternice ale unui cutremur, spun oamenii de știință. S-ar putea chiar să le simtă înainte de a apărea primele mișcări, spun unii cercetători.

The footage is from #Turkey before the #earthquake that brought death & destruction.Look at the panicky birds,the sense of danger...

