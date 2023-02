CUTREMUR în Turcia, noi seisme s-au produs în această seară - 10 februarie 2023. O mamă și cei doi copii, salvați la 111 ore de la cutremurul care a prăbușit Turcia

UPDATE: Doar în Turcia, conform ultimului bilanț, cutremurul a omorât 19.875 de oameni și a rănit 79.717 în cele 10 provincii afectate, conform AFAD.

Seismul de 7,8 grade pe Richter a avut aproximativ 1500 de replici. În urma seismului ce a afectat zona de graniță Turcia - Siria, vorbim de un bilanț de aproximativ 22.000 de morți.

CNN Turk tocmai raportează că o mamă și cele două fiice ale sale au fost salvate la 111, respectiv 112 ore de la seismul major ce a prăbușit Turcia. Cele trei au fost găsite în viață sub dărâmături în orașul Kahramanmaras. Astăzi, 50 de persoane au fost găsite decedate și trei în viață. Pentru fiecare persoană, a existat speranță. Salvatorii au făcut liniște totală și familiile celor încă ”pierduți” sub moloz s-au rugat cu speranță. Unora li s-a confirmat cea mai cruntă teamă. Alții încă mai speră, pentru că viețile găsite sub dărâmături dau speranță. Spre cer, cei care astăzi sunt în viață ridică mâna cu speranță, ca apoi să-și pună mâinile pe molozul lăsat în urmă de puternicul cutremur de luni, 6 februarie 2023.

În Turcia sunt aproximativ 140.000 de salvatori în acest moment, 7.000 venind din peste 60 de țări. Cu toate acestea, președintele turc Recep Tayyip Erdogan mărturisește că nu este pe deplin mulțumit de evoluția operațiunilor de salvate. În timp ce pentru Turcia nu există granițe ale solidarității, Siria este uitată de umanitatea mondială, după cum remarcă chiar Organizația Mondială a Sănătății. Chiar și așa, și din Siria răsună minuni, numai când ne uităm la mica fetiță nou-născută, Aya, găsită în viață, legată prin cordonul ombilical de mama sa moartă. Citește aici

În această seară, la ora 19:50, un seism de suprafață (10 kilometri adâncime), de 3,6 grade, s-a produs în zona de graniță Turcia - Siria. La ora 19:00, la doar 2 kilometri adâncime, un seism de 4,7 a cutremurat Turcia centrală. Între cele cutremure, în doar 50 de minute, au avut loc alte două cutremure în Turcia, de 3,5 și 4.

Astăzi, 10 februarie 2023, până la această oră, s-au produs în Turcia nu mai puțin de 57 de cutremure.

