Cutremur 'foarte puternic', cu magnitudinea de 7,1, în nordul Filipinelor. Locuitori speriați, clădiri avariate - foto

Cutremurul de mică adâncime a avut loc în provincia Abra, pe insula principală Luzon, la ora locală 08:43 (00:43 GMT), iar agenţia seismologică locală a avertizat că ar putea exista pagube materiale. Un spital s-a prăbuşit parţial şi a fost evacuat de urgenţă.

Locuitorii capitalei Manila au resimţit seismul şi circulaţia cu metroul în capitala filipineză Manila a fost întreruptă la o oră de vârf, a anunţat Ministerul Transporturilor.

Clădirea Senatului a fost evacuată. În oraşul Dolores, situat în apropierea epicentrului, locuitorii speriaţi au fugit din casele lor, iar ferestrele pieţei locale au fost spulberate, a declarat pentru AFP comandantul poliţiei locale, Edwin Sergio.

'Cutremurul a fost foarte puternic', a afirmat Edwin Sergio, adăugând că au apărut fisuri în clădirea comisariatului. Un spital din provincia Abra a fost evacuat după ce clădirea s-a prăbuşit parţial în urma cutremurului, nefiind raportate victime, au spus oficiali.

