Curtea Supremă a SUA sprijină politica dură a lui Trump privind raidurile anti-imigrație

Curtea Supremă a Statelor Unite a dat undă verde administrației Trump să continue raidurile de imigrație din California, o decizie controversată care permite agenților federali să rețină persoane pe criterii precum rasă sau limbă, stârnind critici dure din partea judecătorilor liberali și a guvernatorului Gavin Newsom.

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis luni să permită reluarea acțiunilor de deportare din sudul Californiei, o măsură ce susține politica dură a președintelui Donald Trump. Hotărârea autorizează agenții federali să desfășoare operațiuni în care criterii precum rasa, etnia sau limba vorbită pot fi folosite pentru identificarea persoanelor vizate, lucru care a stârnit critici vehemente din partea judecătorilor liberali. Aceștia au avertizat că latino-americanii devin astfel „o pradă legitimă, ce poate fi ridicată în orice moment”.

Decizia a venit după ce Departamentul de Justiție a cerut suspendarea unei hotărâri anterioare ce interzicea oprirea și reținerea persoanelor fără „suspiciuni rezonabile” de ședere ilegală în SUA.

"Toți latino-americanii – fie cetățeni americani sau nu – care lucrează pe salarii mici sunt o pradă legitimă, pot fi ridicați oricând de la locul de muncă"

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a reacționat dur, acuzând că instanța supremă oferă undă verde discriminării.



„Majoritatea Curții Supreme, selectată de Trump, tocmai a devenit pilonul unui marș al terorii rasiale în Los Angeles”, a transmis oficialul democrat, amintind că președintele a numit trei dintre cei șase judecători conservatori aflați în funcție.

Ordinul emis de Curtea Supremă a fost scurt, nesemnat și fără explicații suplimentare, dar ridică restricțiile impuse anterior, în timp ce procesele intentate de persoane de origine latino afectate de raiduri continuă acțiunea legală.

Imediat după verdict, administrația Trump a confirmat că va menține „patrulele mobile”. Raidurile cu agenți mascați și înarmați, începute în Los Angeles, au provocat ample proteste stradale, iar tensiunile l-au determinat pe Trump să trimită trupe militare în iunie pentru a sprijini autoritățile locale.

Judecătoarea Sonia Sotomayor, prima magistrată hispanică din Curtea Supremă, a criticat dur situația într-o opinie separată: administrația „a declarat practic că toți latino-americanii – fie cetățeni americani sau nu – care lucrează pe salarii mici sunt o pradă legitimă, pot fi ridicați oricând de la locul de muncă și reținuți până când demonstrează, spre satisfacția agenților, statutul lor legal”.



Ea a adăugat: „În loc să stau deoparte în timp ce libertățile noastre constituționale sunt pierdute, îmi exprim dezacordul.”

În iulie, judecătoarea federală Maame Frimpong a stabilit că aceste acțiuni ar putea încălca al patrulea amendament al Constituției, care protejează împotriva reținerilor abuzive. Măsura se aplica unei zone extinse din sudul Californiei.

Newsom a mers și mai departe, denunțând o campanie politică de intimidare:



„Nu este vorba despre aplicarea legilor imigrației – este vorba despre țintirea latino-americanilor și a oricui nu arată sau nu vorbește conform ideii lui Stephen Miller despre cum ar trebui să arate un american, inclusiv cetățeni și copii, pentru a lovi în mod deliberat familiile și micile afaceri din California.”



Guvernatorul a adăugat: „Poliția privată a lui Trump are acum undă verde să vină după familia ta – iar fiecare persoană este acum o țintă – dar noi vom continua să luptăm împotriva acestor atacuri abominabile asupra californienilor.”

Stephen Miller, considerat arhitectul măsurilor anti-imigrație, a cerut în luna mai creșterea ritmului deportărilor, cu obiectivul de 3.000 de arestări pe zi.

O victorie pentru administrația Trump

Pam Bondi, procuror general numit de Trump, a salutat hotărârea, catalogând-o drept „o victorie masivă”. Ea a afirmat pe rețelele sociale că agenții pot continua acțiunile „fără micromanagement judiciar”.

Procesul colectiv intentat în Los Angeles de mai mulți reclamanți, inclusiv cetățeni americani, descrie situații în care persoane cu pielea mai închisă la culoare au fost abordate de agenți federali neidentificați, sub amenințarea forței, și obligate să își justifice identitatea și originea.

Mohammad Tajsar, avocat ACLU, a declarat că va continua lupta împotriva „planului rasist de deportare” și a subliniat: „Această decizie reprezintă un recul devastator pentru reclamanți și pentru comunitățile care, de luni de zile, sunt supuse opririlor pe criterii precum culoarea pielii, ocupația sau limba vorbită.”

Divergențe în cadrul Curții Supreme

Judecătorul conservator Brett Kavanaugh a explicat că, deși etnia aparentă nu poate constitui singură o suspiciune rezonabilă, ea poate fi un „factor relevant” atunci când este analizată împreună cu altele. El a subliniat că persoanele verificate și confirmate ca având statut legal sunt eliberate imediat.

Aceasta nu este prima dată când Curtea Supremă înclină balanța în favoarea politicilor restrictive ale lui Trump. Instanța i-a permis deja să deporteze migranți către alte state decât cele de origine, dar și să retragă statutul legal temporar acordat din motive umanitare.

Între timp, raidurile federale din Los Angeles au alimentat frica în comunitățile de imigranți și au dus la confruntări de stradă. Trimiterea Gărzii Naționale și a trupelor de pușcași marini de către Trump a fost criticată de oficialii locali, care au considerat măsura abuzivă și nejustificată.

În cele din urmă, judecătoarea Frimpong dispusese anterior un ordin temporar care interzicea arestările bazate pe criterii precum rasă, limbă sau tip de muncă, dar Curtea Supremă a ridicat această barieră, în ciuda refuzului Curții de Apel din San Francisco de a face același lucru, conform Reuters.

