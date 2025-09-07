Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 

Președintele american Donald Trump a reluat, sâmbătă, avertismentele privind o posibilă intervenție militară în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, generând reacții dure din partea opoziției democrate, care l-a catalogat drept „potențial dictator”, informează AFP, citată de Agerpres.

Pe platforma sa Truth Social, Trump a postat mesajul: „Chicago va înțelege de ce se numește Departamentul de Război (n.r. noul nume dat Departamentului Apărării) ”, alături de o imagine aparent creată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Fotografia îl înfățișează pe președinte într-o uniformă militară, cu un peisaj de incendii și elicoptere zburând pe cerul portocaliu al orașului. Imaginea poartă și un text în care scrie „Chipocalypse Now”, o aluzie la filmul „Apocalypse Now” al lui Francis Ford Coppola. Trump include și o parafrazare a unui citat celebru din film: „Îmi place mirosul deportărilor dimineața devreme”, adaptare a replicii locotenentului-colonel Bill Kilgore interpretat de Robert Duvall: „Îmi place mirosul de napalm dimineața”.

"Nu este o glumă. Președintele Statelor Unite amenință că intră în război împotriva unui oraș american. Statul Illinois nu va fi intimidat de un potențial dictator"

Guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat ferm la postarea președintelui: „Nu este o glumă. Președintele Statelor Unite amenință că intră în război împotriva unui oraș american. Statul Illinois nu va fi intimidat de un potențial dictator”, a scris Pritzker pe X.

De la sfârșitul lunii august, Trump a caracterizat Chicago drept o „groapă infernală” și un „câmp al morții” și a amenințat că va trimite Garda Națională, deja desfășurată în bastioane democratice precum Los Angeles și Washington.

De la mijlocul lunii august, soldați și vehicule blindate patrulează pe străzile capitalei americane, provocând proteste. Sâmbătă, la Washington, manifestanți au denunțat „ocupația” orașului, cu pancarte precum „La Washington, marea ilegalitate este la Casa Albă”.

Trump a indicat miercuri posibilitatea trimiterii de trupe și la New Orleans, însă până acum nu a existat nicio acțiune concretă. Vineri, el a semnat un ordin executiv prin care Departamentul Apărării a fost redenumit „Departamentul de Război”, explicând că modificarea urmărește transmiterea unui „mesaj de victorie și forță” către restul lumii, potrivit Agerpres.

