Cuplul Călător, experienţă intensă în India: Cum o vacanţă la început şocantă s-a transformat într-o cerere în căsătorie

Cei doi dețin acum o pensiune în Jurilovca, care poartă același nume – „Cuplu Călător” – unde, alături de cazare, oferă o ospitalitate inspirată din Orientul care le-a schimbat viața.

"A fost un șoc și cum am resimțit India, nu am avut vreo experiență negativă acolo. Șocul cultural în care ești înconjurat de foarte mulți oameni care vor să te atingă că ești foarte diferit. Până să ajungem în India, noi veneam din Iran, unde aveai încredere în oameni, iar dintr-o dată ajungi într-o societate în care este multă sărăcie, încearcă fiecare să se descurce cum poate, iar atunci am întâmpinat în zona asta, de a te păcăli, a se prezenta un om foarte ok, dar inițial încerca să scoată ceva de la tine, mizeria, șocuri din acestea culturale, vrei nu vrei, trebuie să te adaptezi, că n-ai ce face.

Știam ce mă așteaptă acolo, în primele două săptămâni am fost foarte afectată, Marius deja se uita la bilete de avion să plecăm cât mai repede, însă am avut parte și de experiența Yoga de două săptămâni, apoi lucrurile au mers foarte foarte plăcut, am ajuns să stăm două luni de zile. A fost cea mai profundă experiență a noastră, ne aducem aminte cu foarte mult drag, acolo m-a cerut în căsătorie", a spus Claudia.

"În India, am făcut o cameră de Yoga la poalele munților Himalaya, a fost extraordinar să înțelegem, să ne punem puțin în cultura lor, chiar dacă eram sceptici. Pentru noi era o experiență, nu o descoperire spirituală sau ceva de genul, am vrut să vedem lucrurile pozitive din perspectiva lor", a adăugat Marius.

